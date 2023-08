“Conseguí que varios locales admitiesen perros y ahora están encantados”

La fotógrafa pontevedresa Cristina García abrió su cuenta de Instagram hace seis años y desde entonces publica contenido a diario con información útil para los amantes de los perros. En su perfil @lendathegremlin acumula más de 25.400 seguidores y visibiliza los planes que hace con su mascota, Lenda, que más que nada es su compañera de vida.

Además de promocionar locales que le gustan en los cuales admiten perros, traza rutas en las que los peludos pueden disfrutar de la naturaleza y del deporte. Y es que Cristina, como su perra Lenda, no conoce el descanso: el año pasado diseñó unas pegatinas con las que actualmente están señalados los locales “dog friendly” de Pontevedra, iniciativa que se extendió a otras ciudades como Vigo y Santiago . Llevan, por supuesto, la cara de Lenda.

–¿Cuándo comienza esta andadura por Instagram?

–Hace unos seis años que abrí la cuenta porque me gusta llevar a Lenda a todos lados y quería visibilizar eso. Ella está a mi lado siempre, sobre todo desde que tuve una ruptura hace un tiempo y nos convertimos en pareja para todo, para viajar, para convivir... Ahora profesionalicé un poco mi cuenta para hacer el proyecto más bonito, básicamente me dedico a publicar los lugares que me gustan y que tratan bien a los animales de compañía.

–¿Y cuánto tiempo lleva con Lenda?

–Siete años, ya. Pero te aseguro que sigue siendo igual de activa que cuando era solo una cachorrita, parece que no madura y espero que nunca cambie porque es maravillosa así.

–¿Cree que han cambiado las cosas para los animales de compañía en siete años?

–Sí, las cosas cambiaron bastante porque al principio tenía que negociar para que me dejaran ir con Lenda a ciertos sitios. Gracias a insistir conseguí que algunos locales empezaran a admitir perros y el resultado fue que están encantados.

–¿Cree que Pontevedra es una ciudad que acepta bien a los perros?

–Sí que lo es, sobre todo últimamente. Además, no solo hay locales que admitan perros, sino que hay a quienes realmente les encanta recibirlos. Por ejemplo, Pumper, Limón Brunch o Gorlomi son dos sitios que aceptan perros y además los tratan muy bien. Además, nos gustan los sitios sostenibles y casan bastante con nuestro proyecto. No solo me refiero a sitios de hostelería, sino tiendas como Mission Surf Shop también. En general, se nota un cambio en la oferta hostelera, cada vez se normaliza más que los perros son uno más de la familia y que podemos convivir . Todavía se resisten los pisos y algunos parques. En su momento me costó encontrar un piso que admitiera mascotas, pero es algo que cada vez se ve menos.

–¿Sigue a otros proyectos semejantes?

–Hay muchas cuentas de animales en Instagram, pero yo estuve pensando en hacer una comunidad “dog friendly” para entrar en contacto con otras cuentas de Galicia, aunque por ahora solo encontré del resto de España.

–Tiene ya integrado el hablar en plural.

–Sí, es que Lenda es el motor de la vida para mí y lo hacemos todo juntas, así que llevo hablando en plural siete años, desde que está conmigo. Incluso priorizo los planes y me adapto a ella para que pueda venir. Ella es la que inició el proyecto y la que más feliz me hace.

–¿Ha pensado en vivir de su cuenta de Instagram o seguirá con su otro trabajo?

–Estoy haciendo muchos cambios porque hace poco que dejé mi anterior trabajo, que no tenía nada que ver con fotografía ni con los animales y no me hacía muy feliz, así que me puse a estudiar lo que me gustaba para dedicarme a ello. Ahora hago sesiones fotográficas de perros en exteriores y como tampoco es un trabajo de ocho horas, porque una sesión dura lo que dure, aunque luego pases horas editando porque luego tengo tiempo para la cuenta. Me parece muy difícil llegar a monetizarla por ahora, aunque sí que es verdad que algunos locales de hostelería nos invitan, por ejemplo. Hace falta mucho tiempo para dedicarse a esto, andas de arriba abajo todo el día, y yo lo hago por amor al arte porque además me sirve de potfolio.