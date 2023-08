Pontevedra vuelve a ser el epicentro de la música este fin de semana. Una nueva edición del festival urbano de la Boa Vila dio inicio esta tarde y cumplió con las expectativas de los asistentes. Con un aforo de hasta 9.000 personas, los amantes de la música urbana disfrutaron de los directos de auténticas estrellas de la música urbana, entre ellas Dellafuente en su único concierto en Galicia este verano.

Aunque la apertura de puertas fue a las 17.30 horas (hoy será en el mismo horario), Trueno inauguró el festival a las 20.00 de la tarde con éxitos del rapero de La Boca, Buenos Aires. Después de él fue el turno de SFDK, Certain People, O Rabelo, Thom Archi, La Mosca Valiente y Chroma incendiaron ayer los dos escenarios habilitados: el Xacobeo y el Gramola, cuyo uso se fue alternando para garantizar que el festival fuese del gusto de todos, “para todas las edades”, como había señalado Lores ya durante su presentación.

Además, el talento pontevedrés también está más que presente con artistas como Desconcerto en un festival de gran relevancia para la ciudad. En la presentación, los promotores Kin Martínez (Esmerarte), Marta González y Álvaro Ibaibarriaga (La Gramola) ya habían anunciado que esta edición iba a cumplir con las expectativas altas que habían dejado el año pasado y la intención, ya lo han dicho, es que el Río Verbena se quede y se consolide. Y es que el ambiente ya se había ido caldeando a lo largo de esta semana con la actuación del miércoles a manos de Iván Ferreiro y Leiva, si bien el evento en sí empezaba ayer y lo hacía a lo grande con un Trueno, nunca mejor dicho, atronador.

En la jornada de clausura de mañana, los pontevedreses Desconcerto abrirán la sesión musical a las 18.00 horas de la tarde, seguidos de Blanco Palamera a las 18.45, Conductores Suicidas a las 19.30 y Jenny and the mexicats a las 20.00. Será el turno mañana de los amantes del pop y el rock, frente al cariz más urbano del festival ayer. Ya a las 21.45 de la noche, Xoel López subirá al escenario Xacobeo y tras él lo hará Vetusta Morla a las 23.45. Además, de manera alterna, en el escenario La Gramola actuarán Marilia Monzón (21.00 horas), Flecha Valona (23.00 horas) y The Rapants (1.15 horas). Por último, Galician Army amenizará la noche en el recinto entre las 2.00 horas y las 3.00 horas.

Foodtrucks, barras para las bebidas, un punto de agua y un punto violeta completan la amplia oferta del evento musical, junto con otros servicios con los que cuenta el festival organizado en el Recinto Ferial de Pontevedra.

Horarios de mañana

Desconcerto -18.00 horas. El grupo pontevedrés versiona pop, indie y rock. Escenario La Gramola.

Blanco Palamera - 18.45 horas. El dúo gallego abarca sonidos del neo-soul al chillin’ pop. Escenario La Gramola

Conductores Suicidas - 19.30 horas. Tributo a Joaquín Sabina que repasa sus mejores temas. Escenario La Gramola.

Jenny and the mexicats - 20.00 horas. Banda multicultural de percusionistas, voz y viento metal. Escenario La Gramola.

Marilia Monzón - 21.00 horas. La canaria repasará varios de sus éxitos. Escenario La Gramola.

Xoel López - 21.45 horas. El cantautor cantará sus temas más nuevos y los más famosos. Escenario Xacobeo.

Flecha Valona - 23.00 horas. El power pop tomará el festival. Escenario La Gramola.

Vetusta Morla - 23.45 horas. Los archiconocidos tocarán sus canciones conocidas por todos. Escenario Xacobeo.

The Rapants - 01.15 horas. Los de Muros continúan girando con su garage. Escenario La Gramola.

Galician Army - 02.00 horas. Dj para cerrar bien la velada. Escenario Xacobeo.