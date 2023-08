La Praza da Pedreira vivió este jueves una jornada histórica con el regreso a Pontevedra de la campeona del mundo Teresa Abelleira, cuatro días después de que la selección española lograse la histórica gesta del triunfo mundialista al vencer en la final ante Inglaterra en Sydney (Australia).

La jugadora del Real Madrid recibió el cariño del público desde el balcón del Pazo de Mugartegui, tras un acto institucional en su interior organizado por el Concello de Pontevedra en el que la futbolista estuvo acompañada de su familia y de representantes de toda la sociedad pontevedresa y gallega.

Casi sin aliento ante los gritos de “campeona del mundo”, la número tres del combinado nacional agradeció el apoyo brindado a los representantes políticos, pero sobre todo, a los centenares de aficionados presentes para la cita.

Esta recepción supuso para Abelleira una jornada más en su apretada agenda institucional desde que tocó la pista de aterrizaje del Aeropuerto de Madrid-Barajas como campeona del mundo. A la multitudinaria celebración organizada en Madrid Río, con más de 20.000 personas esperando durante toda la noche a las campeonas, se le sumó una visita institucional al presidente del Gobierno y un viaje a Ibiza, donde el grueso de jugadoras disfrutan de varios días de descanso.

En el caso de Abelleira, el del Concello de Pontevedra fue el segundo acto en el que participó desde su llegada a la Boa Vila, ya que antes visitó la sede de la Federación Galega de Fútbol en Pasarón, donde representantes de todos los clubes femeninos de Galicia le dieron la bienvenida. Fue allí donde el ente federativo aprovechó la ocasión para bautizar con el nombre de la jugadora el salón de actos de la delegación.

Su agenda de actividades continuará hoy, con una visita a la Ciudad Infantil Príncipe Felipe, en la que Abelleira será recibida por la Diputación de Pontevedra y los equipos femeninos de fútbol de la provincia.

A continuación, por la tarde, será protagonista en Poio de una caravana por la localidad, queconcluirá con un acto de homenaje en la Praza da Chousa de Combarro.

Hija Predilecta

Con motivo de su victoria en el Mundial, dos de los tres grupos políticos con representación en Pontevedra, el Partido Popular y el Partido Socialista, se han mostrado a favor de otorgar a Teresa Abelleira la consideración de Hija Predilecta de la ciudad.

“Es la futbolista más importante de la historia de Pontevedra y cumple con todos los requisitos para esta distinción. Es un referente para el deporte femenino”, señalaron desde la formación popular, que ya ha formalizado la solicitud. Por su parte, el PSOE anunció ayer que apoyarán la propuesta.

“Pontevedra es campeona del mundo y hay que celebrarlo”

En la recepción institucional organizada por el Concello de Pontevedra para rendir homenaje a Teresa Abelleira tras vencer en el Mundial, la jugadora prácticamente no pudo hablar sin interrupción, ante los vítores constantes del público presente en la Praza da Pedreira, que quiso arropar en todo momento a su jugadora.

“Estoy muy emocionada. No me lo esperaba. Es una pasada el cariño que recibí desde la otra punta del mundo, durante los partidos. Nunca lo olvidaré. Estoy agradecida a los pontevedreses y a los gallegos que me dedicaron su tiempo para venir aquí.Pontevedra es campeona del mundo y hay que celebrarlo”, afirmó desde el balcón del Pazo de Mugartegui.

Abelleira aprovechó la ocasión del acto institucional para agradecer a su familia y a las instituciones municipales el respaldo ofrecido con el paso de los años. “Gracias a todos por cómo sois, por lo que me queréis. Gracias al alcalde por este recibimiento, por los anteriores, por el cariño mostrado siempre. Por tratar a mi familia así”, expresó la jugadora.

“No sé por dónde empezar. Venía diciendo que no éramos conscientes de lo que habíamos hecho. Ver esta plaza llena... estoy flipando. No tengo palabras”, admitía Abelleira, que reconocía emocionarse al ver a su familia presente en el acto institucional y les agradecía su cariño, así como el respaldo ofrecido por las instituciones municipales.