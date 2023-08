Los ambulantes anuncian que PSOE y PP sacarán adelante en el Pleno la vuelta del mercadillo a la Alameda

El Partido Socialista presentará una moción en el pleno del próximo mes de septiembre para que el mercadillo ambulante regrese a la Alameda o, como alternativa, al barrio de Campolongo, una propuesta que apoyará el Partido Popular. Así lo anunciaron ayer los vendedores ambulantes, que aseguran que cuentan con la confirmación de ambas formaciones políticas de que apoyarán la medida.

Los votos de ambos partidos “son mayoría absolutísima”, recuerda Margarita González, presidenta de la Asociación Galega de Ambulantes, que asegura que desde el gobierno local “tendrán que cambiar” de postura y aceptar la reubicación.

Los vendedores iniciaron una campaña de recogida de firmas para que el mercadillo vuelva a la Alameda que cuenta con “casi 7.000 firmas”, indica, “en elecciones municipales serían cerca 5 concejales”. En su opinión, desde el gobierno local “no se están dando cuenta” de este respaldo popular.

“Nos están manipulando, además mienten”, critica la presidenta de la Asociación de Ambulantes, “y no han aprendido nada de la bajada de concejales que tuvieron en las elecciones municipales. El alcalde manifestó que tomaría nota y que hablaría con los ciudadanos, pues en estos momentos ni está tomando nota ni está hablando con ningún ciudadano, simplemente los que les interesan para llevarnos a Rafael Areses”.

Se trata de la opción recogida en la ordenanza y a la que “no volveríamos, porque allí simplemente no vendemos y lo que tenemos es que defender el pan de nuestra familia”, destacan los ambulantes. Éstos lamentan que “somos cerca de 60 familias que estamos sin trabajar, no estamos instalando los puestos” y celebran manifestaciones de protesta todos los jueves y los sábados.

A mayores de los partidos con representación en el pleno, cuentan con apoyos de “otras formaciones como Espazo Común o Ciudadanos, nos apoyan todos excepto el BNG porque es un partido aislado en estos momentos, por su prepotencia y poca cercanía a la ciudadanía”.

Margarita González destaca que “hemos tenido una reunión urgente el pasado día 4 con la concejala de Mercados y todavía no nos ha contestado”. La alternativa que propone el Concello en la avenida de Buenos Aires, entre los puentes de Santiago y O Burgo, “ni nos la han planteado”, asegura la presidenta de los vendedores.

Ésta lamenta que “llevamos muchísimo tiempo sin trabajar… Teníamos unas mercancías compradas, que no hemos podido vender. Tenemos unas perspectivas de venta y nuestra mercancía no es perecedera pero pasa de moda”.

Teme que “seguramente nos van a cobrar exactamente igual sin trabajar. Estamos perdiendo muchísimo dinero y las tasas de Pontevedra son súper abusivas”.

Otro de los problemas que plantean es que en las fechas de la Gran Final de las Series Mundiales del Triatlón “no sabemos cuál va a ser la ubicación del mercadillo, porque pasa por Rafael Areses y la avenida de Buenos Aires, no sabemos a dónde nos van a tirar”.

Aseguran que “lo único que le importa a la concejala” de Mercados es “habilitar el gastroespazo del Mercado de Abastos a nuestra cuenta, para que nosotros con la feria allí en la avenida de Buenos Aires hagamos que, según ella, coja auge. Nos está tratando de marionetas, de títeres, para que nosotros subamos las ventas en la Plaza de Abastos”.

Lamenta que para proponer la reubicación “no se ha contado nunca” con los ambulantes. El gobierno local, asegura, “solamente ha hablado con el Centro Comercial Urbano Zona Monumental y con algunas placeras, que en el Mercado ahora mismo no tienen ninguna asociación; simplemente han hablado con esos dos sectores para llevarnos para la avenida de Buenos Aires o Rafael Areses”. Critica que no ha habido conversaciones “ni con asociaciones de vecinos, ni hostelería, asociaciones de autónomos o colectivos como AJE, Hoempo, APE Galicia, comerciantes de calles Oliva y Castelao etc, que están totalmente de acuerdo con la feria en la Alameda”.

Margarita González critica asimismo que “no se ha convocado ninguna mesa de comercio, cuando la mayoría de los comerciantes y hosteleros están a favor”. Insiste en que “nunca hemos tenido un problema tan grande en ninguna feria de Galicia como el de Pontevedra, cuando entre nosotros hay votantes de todos los partidos”. No duda de que “el Concello nos está manipulando para que vayamos para la avenida de Buenos Aires, sin hablar con nosotros, a los que todavía no nos han comunicado nada”.