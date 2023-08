Unas 7 de cada 10 personas en el Plan de Empleo de Cruz Roja encontraron trabajo

Los datos evidencian el éxito del Plan de Empleo de Cruz Roja en Pontevedra, pues la gran mayoría de los participantes del mismo han encontrado trabajo en el último año, con lo que cumple su objetivo: la inserción laboral de todas las personas desempleadas que deseen la asistencia en formación y apoyo de Cruz Roja, sin tener en cuenta la edad. Existen, eso sí, proyectos específicos para los perfiles que se repiten, como mayores de 45 años o mujeres.

La entidad culminó ayer por la mañana con una serie de conferencias su periodo 2019-2023 del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social (POISES). Lo hizo con un encuentro en la Asamblea Comarcal de Pontevedra con 50 personas de la comarca que han participado en el Plan de Empleo estos años. El programa está cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y por el Fondo Social Europeo.

Los participantes pudieron asistir a las ponencias “Nuevas tecnologías en la búsqueda de empleo” y “Barreras en la búsqueda de empleo”, que fueron impartidas por Ana María Martínez y José Manuel Barco, de la empresa Quick Up. No solo estuvieron allí para escuchar, sino para hablar ellos mismos e intercambiar pareceres sobre el ámbito laboral y formativo. Charlaron incluso sobre el poder de cada persona para cambiar el mundo, lo cual desencadenó un interesante debate alrededor de la solidaridad y el activismo.

El programa tiene el objetivo de mejorar la empleabilidad de las personas con problemas para acceder al mercado laboral, como las mayores de 45 años, migrantes, mujeres y desempleados de larga duración. Sólo en el último año, Cruz Roja atendió en Pontevedra ciudad a 375 personas, de las cuales 238 encontraron trabajo. Esto significa que casi el 64% (63,4%) de los participantes en el Plan consiguieron acceder a un puesto de trabajo.

La técnica de los cursos para personas mayores de 45 años, María José Fernández, señala que la principal diferencia de este año ha sido que los desempleados de larga duración tenían una edad mucho más elevada de lo habitual, llegando a formar incluso a gente de más de 60 años: “Se trata de un incremento bastante sustancial”, indica.

El programa ya ha permitido capacitar a 127 personas mediante cursos formativos y prácticas para desempeñar un trabajo. Tienen hasta 259 alianzas con empresas y este año hay hasta 111 colaboradoras. No solo les ofrecen apoyo y orientación laboral, sino trato y calidez humana para sobrellevar momentos difíciles. Para participar en el Plan tan solo es necesario, señala la coordinadora del Plan de Empleo, Alejandra Casal, “tener motivación y ganas de trabajar. Existen cursos y proyectos para todos los perfiles”.

Durante el verano, explican, es cuando menos personas acuden por varias razones: “Encuentran en los trabajos de verano en el sector hostelero un salvavidas temporal”. En septiembre, eso sí, se nota el repunte de afluencia.

"Es más difícil que las personas desempleadas puedan conciliar durante la época estival" Alejandra Casal - Coordinadora del Plan de Empleo

Además, apuntan otro asunto fundamental que complica el verano: es más difícil que las personas desempleadas puedan conciliar durante la época estival como para acudir a los programas formativos o realizar prácticas en las empresas con convenio.

Próximos cursos en septiembre

En breves se pondrán en marcha dos nuevas formaciones: Higiene y atención sociosanitaria y Operario en líneas de producción en septiembre y octubre, respectivamente. Desde la entidad animan a quien lo desee a apuntarse al nuevo periodo.

El caso de Severino: "Me ayudaron a encontrarme a mí mismo"

“Vuelvo a ser yo porque había dejado de serlo”, afirma rotundo Severino Iglesias. Este comercial de Pontevedra tenía amplia experiencia laboral y llegó a tener algunos negocios propios, pero llevaba tiempo desempleado antes de apuntarse al Plan de Empleo. Entre la pandemia y la crisis, “la situación se complicó. Tenía la moral por los suelos porque veía difícil volver a trabajar con 56 años”.

El apoyo prestado por las personas de la entidad fue clave: “Además de lo que me enseñaron en el curso, me ayudaron a volver a encontrarme a mí mismo. Me siento una persona útil y tengo mucho que agradecer a Cruz Roja”, sentencia Iglesias. Realizó varios cursos, le enseñaron a hacer un currículum y le dieron la confianza necesaria para entrevistarse con la empresa en la que ahora trabaja. Ahora que ha vuelto al mercado laboral hace pocos meses, dice que le sirvió como una “inyección de optimismo. Estoy haciendo lo que me gusta”. Además, el proyecto le ha servido para crear redes de apoyo con personas en una situación similar: “Todavía estamos en contacto y tengamos trabajo o no, todos nos ayudamos entre nosotros”.

Romper la brecha digital en A Lama y Carballedo

Reducir la brecha digital es el objetivo del proyecto Enredando, de Cruz roja y la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega). Esta nueva edición está recorriendo 20 localidades gallegas con una furgoneta equipada con todas las tecnologías para ofrecer formación en tecnología. El 28 de agosto, la furgoneta llegará a A Lama y se instalará en la Alameda entre las 10.00 y las 13.00 horas.

Al día siguiente, lo hará en el mismo horario en Carballedo, Cerdedo-Cotobade, junto al centro de salud. La finalidad es que las personas interesadas (está pensada para mayores de 55 años, si bien puede acercarse quien lo desee) aprendan conceptos básicos de tecnología mientras “degustan” uno de los “menús” o itinerarios: “Vivo no mundo analóxico, rapaza”, sobre lo más básico; “E ti… de quen vés sendo?” para saber cómo funciona la mensajería instantánea; “Dixitalízate, ho” para aprender a realizar gestiones cotidianas. Por último, “Menú divírtete e aprende” para conocer utilidades prácticas en Internet. Las personas interesadas pueden llamar al teléfono gratuito 900 825 030 o escribir a pontevedra@cruzroja.es.