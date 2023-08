La sorpresa de las Rías Baixas

Esta última quincena del mes de agosto no pasa por alto en la ciudad de Pontevedra, pues son muchos los turistas que recorren la ciudad y sus calles durante sus últimos días de vacaciones. Junto con los visitantes también se encuentran las decenas de peregrinos que visitan con sus mochilas a las espaldas los monumentos que ofrece la localidad pontevedresa.

Aunque en más de una ocasión Pontevedra no sea el destino escogido como primera opción, sino un lugar de paso son muchas las personas que se sorprenden ante la ciudad y el ambiente que se puede observar a lo largo del día por las callejuelas que rodean el casco histórico, la Alameda, etc. “Estamos veraneando en Sanxenxo y decidimos venir a visitar Pontevedra con unos amigos y la verdad nos parece que la ciudad tiene mucha historia. Nos gusta la arquitectura al menos de lo que hemos visitado que ha sido la Basílica de Santa María y la Iglesia de la Virgen Peregrina” destaca una pareja de Asturias.

La ciudad no solo deslumbra por sus tan conocidos monumentos y lugares de interés como son las Ruinas de Santo Domingo, el Museo Provincial, Iglesia de San Bartolomé, etc, sino que lo hace una vez más por el clima. Muchos son los peregrinos que vienen de lugares del sur de España en el que las temperaturas son demasiado elevadas y agradecen la temperatura de la ciudad. “Soy de Alicante y estoy disfrutando mucho la temperatura que hay aquí es más cómodo para descubrir la ciudad y sobre todo para hacer el camin o” afirma una peregrina.

Pero no solo es la ciudad y sus monumentos céntricos los que llaman la atención de los turistas, pues el río Lérez se convierte para muchos visitantes en una zona de relax y tranquilidad en la que disfrutar de una buena lectura tumbados a la sombra de la arbolada. Según afirma Ana de País Vasco “esta ciudad tiene un poco de todo, porque aunque hay gente no hay demasiada aglomeración y también puedes desconectar más de la zona urbe yendo al río”.

Además de los lugares que puedes visitar en la ciudad la gastronomía es un factor clave para conquistar a los turistas. “Nos está encantando la comida, aunque lo que más estamos comiendo son mariscos: langostinos, nécoras, vieiras, etc” confirma una familia de Madrid. El marisco se convierte así en una de las comidas más demandadas por los turistas.

Pero por si esto no fuera poco, la oferta cultural del verano ha provocado que muchos visitantes de paso decidiesen quedarse durante más días para poder disfrutar de las actividades y conciertos que llevan produciéndose en la ciudad durante prácticamente toda la temporada estival. Desde comienzos del verano el Concello de Pontevedra ha convertido la ciudad en un espacio de diversión y ocio constante perfecto para producir una mayor cantidad de turismo, así pues las Festas da Peregrina han favorecido a este gran impacto de visitantes en la ciudad. Según señala un grupo de amigos de Portugal “estamos veraneando en Marín y justo nos ha coincidido con esta semana de las fiestas y nos hemos quedado un poco más, porque queriamos disfrutar de varios conciertos que hubo durante estos días”.

Además de esta gran semana de artistas y grupos musicales en la ciudad han sido muchas las actividades que se han encadenado una tras otra. Desde puestos de artesanía hasta una feria de miel, la ciudad ha ofertado una gran variedad que ha producido un mayor número de visitas. Música y animación en la calle, así es el ambiente de la ciudad desde comienzos del verano. “Un amigo me comentó que llevaban durante días en la ciudad ofreciendo actividades como los pasacalles y me invitó a pasar unos días y no he parado de escuchar música y ver distintos talleres y ferias de todo tipo por la ciudad”.

Durante esta etapa estival Pontevedra no ha pasado por desapercibida por los turistas que más de uno concuerda en lo mismo, “sin duda no me he aburrido y si puedo repetiría” destaca Alberto de Granada.