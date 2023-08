Lores califica de “espectacular” la respuesta del público a las fiestas

La conclusión de las Festas da Peregrina ha sido objeto de valoración por parte del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que hizo balance este lunes de los diez días más importantes en el calendario festivo de la ciudad.

“Remataron las Festas da Peregrina con un fin de fiesta espectacular. Diría que Pontevedra “botou por fóra”. Solo hacía falta venir a cualquier hora para ver las calles llenas de gente, de Pontevedra, de fuera de Pontevedra y de extranjeros”, explicó el regidor pontevedrés, que aprovechó la intervención para dar su pésame a los allegados del músico y activista cultural local Dany Moure, fallecido el pasado domingo a los 44 años de edad.

El alcalde destacó que la presencia del público en las fiestas no se vio afectada ni siquiera con las peores condiciones climatológicas, como las que se vivieron el viernes con la lluvia que aceleró la batalla de flores, pero no impidió que se pudiesen ver el homenaje a Mecano en la Praza da Ferrería y el musical de Tarzán en la Praza de España.

“Aún así, había gente en los conciertos. Tenemos que felicitarnos y la gente disfrutó y participó. Había ganas de salir a la calle, de estar con la familia y disfrutar. Estos dos o tres años fueron absolutamente complicados para todo el mundo pero creo que estamos saliendo con fuerza y con buenas perspectivas”, afirmó el alcalde, en relación al estado de alarma y la situación de pandemia vivida con el coronavirus.

Haciendo un cómputo general del verano, Fernández Lores situó las últimas dos semanas como el pico de actividad turística en la ciudad en lo que va de año. “Estuve haciendo una ronda con hoteleros y hosteleros y todo el verano fue espectacular, especialmente agosto y las Festas da Peregrina, donde hubo una ocupación del 100% en casi todos los días, en los hoteles, en los restaurantes, con colas para sentarse, y eso se vio en todo el verano”, argumentó el alcalde.

En su comunicación con el sector hotelero, el alcalde comentó que percibió ciertos cambios en los hábitos de alojamiento de los visitantes a Pontevedra.

“Me comentaron que había más estancia, en concreto gente que pensaba estar unos días y después resulta que ampliaron su estancia. De alguna manera, utilizaron Pontevedra como un sitio que nos permite disfrutar de la ciudad por las noches e ir a sitios como Lugo, Santiago, Portugal, Vigo o Coruña, pues tener también la ciudad como una zona de estancia de referencia”, apuntó Fernández Lores, tras sus conversaciones con los empresarios.

No obstante, desde el Concello de Pontevedra no dan por concluida la agenda estival, con la celebración de la Festa do Demo de mañana en honor a San Bartolomé y la Feira Franca, prevista para los días 1 y 2 de septiembre.

La principal novedad de este año, sin embargo, radica en esa gran cita deportiva en el horizonte que supone la Gran Final de las Series Mundiales de Triatlón, donde los mejores deportistas del mundo de esta disciplina se darán cita en la ribera del Lérez entre los días 20 y 24 de septiembre, en la que ya es considerada la prueba más importante del mundo del triatlón fuera de los Juegos Olímpicos.

“Afortunadamente, el verano sigue. Ahora viene la Festa do Demo, la Feira Franca y el triatlón, para el que estamos trabajando muy activamente y hay una previsión de ocupación en todos los municipios de alrededor”, explicó el alcalde.