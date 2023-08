El pop y el flamenco fueron los dos grandes estilos musicales que los ciudadanos y visitantes pudieron difrutar en Pontevedra de la mano de la reconocida cantante y compositora española Vanesa Martín. Esta gran artista se convirtió en una de las cantantes más esperadas por los aficcionados. La malagueña partícipe como una artista más en el programa de fiestas de A Peregrina ofreció el concierto central del día de ayer. Así, Vanesa Martín tras toda una vida dedicada a la música llenó por completo la Praza da España, pese a que el día se presentaba inicialmente lluvioso. Del mismo modo, una hora antes en la Praza da Ferraría tuvo lugar la actuación de un concierto de corales.

Vanesa Martín ofreció a su público a lo largo de todo el concierto una gran cantidad de música para que disfrutasen al máximo. La cantante se encuentra desde mayo en plena gira “Placeres y pecados”. Esta gira que durará hasta finales de año ofrece al público un espectáculo único con nueva escenografía y repertorio en el que no faltan éxitos de la artista como son “Complicidad”, “Polvo de mariposas” o “Inventas”, pero sin dejar de lado los nuevos temas de su octavo disco “Placeres y pecados”. Así, la artista produjo que muchos de sus aficionados decidiesen parar en la ciudad pontevedresa para observarla una vez más,

Corales

Por otro lado, la ciudad también pudo disfrutar de un ambiente lleno de armonía y delicadeza, pues la Praza da Ferraría reunió después de varios conciertos a lo largo de estas semanas de fiestas a una actuación de corales. De este modo, todo aficionado de una música “más tradicional” pudo disfrutar ayer de seis agrupaciones corales: Coral Alameda do Fogar do Maior, Bella Helenes, Helénica, Polifónica de AC do Chopo, Airiños de Campañó y Pontis Veteris.

Los sonidos más clásicos y tradicionales de la música fueron la clave en la noche de ayer en A Ferraría con formaciones de cantantes veteranos. De este modo, estos grupos de corales de Pontevedra y alrededores que llevan formando parte durante varios años del programa de fiestas A Peregrina hicieron disfrutar a un público de gustos más tranquilos de un recital con unas grandes voces y de un repertorio de gran variedad.

Agenda

11.30 h

Pasacalles a cargo de Celme.

12.15 h

Pasacalles a cargo de la charanga Charandonga.

18.00 h

Pasacalles a cargo de Andaina.

18.00 h

Pasacalles a cargo de la charanga Charandonga.

Por los barrios del Gorgullón y la avenida de Vigo.

19.30 h

Cuentacuentos “Aventúrate” con Expresión Contacontos.

En la Praza da Curtidoira.

21.00 h

Actuación de Chroma.

En la Praza da Ferraría.

22.30 h

Concierto de Rayden.

En la Praza de España.

22.45 h

Verbena con la orquesta Zona Cero.

En la Gran Vía de Montero Ríos.

24.00 h

Fuegos artificiales de Pirotécnica Xaraiva.

Entre la Ponte do Burgo y la Ponte de Santiago.