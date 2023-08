“Tenemos que poner en valor la naturaleza, el espacio exterior, qué necesitamos para vivir”

El marinense Anselmo Villanueva Peón analiza con FARO las claves de su segundo mandato al frente de la delegación en Pontevedra del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), un equipo en el que está acompañado por María García Couto, como secretaria, y Carlos Berride Abalo, como tesorero. Además, hace un repaso de la situación del sector y de los retos de este ante la nueva coyuntura económica.

– ¿Cómo afronta este segundo mandato y cuáles son los objetivos marcados?

– Nuestros mandatos están limitados a un máximo de dos de cuatro años cada uno. Este es mi último como presidente, y me gusta recalcarlo porque el primero estuvo marcado por la pandemia del COVID, ya que nosotros entramos en 2019 y el estado de alarma se declaró en marzo de 2020, menos de un año después.

Esto significa que pudimos poner pocos proyectos en marcha, pero nuestro interés está en continuar con esa labor inicial. Lo que la pandemia supuso es que lo que ya habíamos iniciado lo repensásemos y le diéramos otra forma.

Por otro lado, hay que decir que ese momento nos dio pie a tomar las riendas de cuestiones importante que no avanzaban, como la digitalización, que en el caso de los cursos y la formación fue una experiencia maravillosa. Nos dimos cuenta de que las cosas que se proponían desde las delegaciones se tuvieron muy en cuenta desde la sede a nivel gallego. Por ejemplo, que gente que no se formaba desde hace veinte o treinta años comenzó a hacerlo. Por ello podemos decir que la pandemia nos sirvió como campo de pruebas. No hay que olvidar que nosotros creamos los lugares en los que las personas van a habitar.

– ¿Y los retos? ¿Cuáles son para el colectivo profesional en Pontevedra?

– Tenemos varios retos. Por un lado, la defensa de la profesión, que es clave. Para nosotros es fundamental, ya que el colegio de arquitectos, como una entidad privada de derecho público, tiene que defender los intereses de la ciudadanía. Por ahí vamos a continuar con todas las acciones que iniciamos.

Por otro lado, las relaciones con la Administración, para que los colegiados puedan desempeñar avances normativos; agilización y tramitación de licencias; reuniones con los concellos para ver las necesidades que tienen, tanto para la oferta de servicios como la demanda. En este sentido, hay que destacar que en estos últimos cuatro años de la delegación de Pontevedra y de la provincia fue de donde más concursos de arquitectura salieron, y eso es fruto de una labor y un esfuerzo por parte de los políticos. Podemos entender que haya obras que sean de adjudicación directa, pero abogamos más por los concursos, porque la participación se va a garantizar y los resultados suelen ser muchísimo mejores. Todo esto redunda en el ciudadano, que va a disfrutar de unas obras de mejor calidad.

Al mismo tiempo, seguimos velando también por esa seguridad jurídica que tienen que tener los ciudadanos, que se consigue a través de la elaboración de los planes urbanísticos. No pueden no elaborarse o sacarse herramientas de la chistera para regir urbanísticamente las ciudades. La única herramienta reconocida legalmente son los planes urbanísticos.

Otra cuestión en la que estamos trabajando es el cuidado territorial, en todos los ámbitos. Por ejemplo, en la delegación de Pontevedra estamos tratando de poner en valor el norte de la provincia, tratando de decir que esos lugares tan maravillosos como Lalín, A Estrada, Rodeiro, Silleda... existen, y una de nuestras ideas es hacer visitas y tratar de corresponder a ese esfuerzo que hacen los compañeros de esas zonas.

– ¿En qué momento se encuentra ahora el sector? ¿Ya totalmente recuperado?

– Con la pandemia vivimos momentos desde muy malos, como cuando se cierra todo, pasando por un momento de “boom” en el que todo el mundo quiere salirse de esas viviendas con tantas carencias, al actual, en el que los tipos de interés están por las nubes y la situación socioeconómica es tremenda. Con esto quiero decir que la arquitectura va muy aparejada a esta.

La actual situación está provocando que se estén llegando a paralizar proyectos, lo que es un síntoma de una visión cortoplacista. En mi opinión, debería ser un momento para tomar impulso. Lo que nos tenemos que cuestionar es si necesitamos esas viviendas tan grandes. Porque a lo mejor lo que tenemos que hacer es poner en valor esa naturaleza, ese espacio exterior, esa relación con el exterior, esa cuestión de qué necesitamos para vivir. Me gusta la visión positivista de que hay que aprovechar cada ocasión. El momento actual es estable para el sector. Nuestro futuro depende de la situación socioeconómica y depende de nuestros dirigentes para que esto se estabilice y se pueda continuar con una demanda que es muy necesaria, la de una vivienda de calidad.

– ¿Quién está tirando del sector: la iniciativa pública o la privada?

– La mayor iniciativa ahora mismo es la privada, porque parte de la iniciativa pública no se visa. Está teniendo un grandísimo peso la rehabilitación, sobre todo la energética, que lleva aparejada esas mejoras en cuanto a eficiencia, accesibilidad... Es algo que los arquitectos llevan diciendo desde hace años, que es prioritaria esa concienciación y formación en la rehabilitación de edificios antiguos. Y me refiero a rehabilitación contemporánea, con muchos edificios de los años 70. Ahí entendemos que tiene que haber una responsabilidad en cuanto a licencias, que deben ser lo más ágiles posible.