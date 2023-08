“Hora silenciosa” para incluir a las personas con TEA

Fieles al compromiso con las necesidades de las personas con discapacidad el Concello de Pontevedra implanta un año más “la hora silenciosa” durante las Festas da Peregrina. Pues son un gran colectivo de personas con autismo que sufren dificultades como son las alteraciones sensoriales provocando que no puedan asistir a lugares con mucho ruido o aglomeraciones de personas. De este modo, para favorecer que las personas con TEA acudan a estos espacios han sido muchas las asociaciones y familiares con autismo que han impulsado la ya conocida “hora silenciosa” que consiste en que durante una franja horaria determinada se adapta el entorno a las características de las personas con autismo.

Esta decisión del concello se toma con el objetivo de favorecer la inclusión social y la participación activa de las personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) e hipersensibilidad sensorial durante estas festividades. Pues es alto el porcentaje de personas con TEA que pueden sufrir negativamente la exposición a ambientes con sobreestimulación pudiendo tener un aumento de nivel de estrés y malestar intenso. Esta medida pretende que las personas con TEA puedan disfrutar de las atracciones y la Feria en un entorno seguro en familia o con amigos.

Desde comienzos de las Festas da Peregrina el pasado 12 hasta mañana son cientos de personas las que pueden divertirse en las grandes cantidades de puestos a lo largo de las calles de Reina Victoria y la Alameda. Sin embargo, aunque es común escuchar música a todo volumen en los puestos y a los feriantes animando, el ruido se tomará un respiro durante una hora, pues otro año más la ciudad se sensibiliza con las personas con TEA y proclaman “la hora silenciosa”. Desde las 18.00 horas hasta las 19.00 horas, los pequeños y jóvenes pueden gozar de un tramo horario en el que se desconecta el hilo musical. De este modo esta feria se adaptará durante una hora cada tarde a las necesidades de las personas con hipersensibilidad auditiva.

Esta hora silenciosa produce accesibles las atracciones a toda la infancia reduciendo en este punto de ocio la intensidad acústica convirtiéndose en una hora silenciosa para que todos tengan la oportunidad de pasar por ella. Así el sonido de las máquinas será el único “ruido” que estará presente durante esa hora procurando que estos colectivos permitan estar también presentes en estas ferias con tranquilidad y silencio para disminuir lo máximo posible cualquier acción que les pueda afectar.

Aunque aún queda mucho camino en el que poder favorecer a las personas con TEA estas decisiones son un paso más, pues la sociedad ya no hace ‘oídos sordos’ a las necesidades de las personas con autismo. Estas medidas confirman que se comienza a tomar conciencia de lo que el sonido puede provocar en personas con TEA y las comunidades son cada vez más inclusivas apoyando y fomentando situaciones favorecedoras para que las personas con autismo participen plenamente en la vida comunitaria. Pues Portonovo junto a Pontevedra se convierte en otra localidad en implantar “la hora silenciosa” de 19.00 horas a 20.00 horas durante la celebración hasta el día 20 de las fiestas patronales en honor a San Roque, por lo que las atracciones disminurán la emisión de ruido.

11.30 h

Actuación del grupo Os Fervellos do Pío.

12.00 h y 19.00 h

Pasacalles a cargo de la charanga Mil9. En los barrios de Campolongo y Rosalía de Castro.

12.00 h

Actuación del grupo Veira do Río. En las plazas de la ciudad.

19.15 h

Actuación del grupo Os de Algures. Por el barrio de San Roque y Concepción Arenal.

19.30 h

Teatro infantil “Varietés do Animalario” de la compañía Paporrubio. En la Praza da Curtidoira.

21.00 h

Concierto de corales. Coral Alameda do Fogar do Maior, Bella Helenes, Helénica, Polifónica de AC do Chopo, Airiños de Campañó y Pontis Veteris. En la Praza da Ferraría.

22.30 h

Concierto de Vanesa Martín. En la Praza de España.

22.45 h

Verbena con la orquesta “La Conexión”. En la Gran Vía de Montero Ríos.