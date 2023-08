Querían enterrar cadáveres, pero enterraron semente. A concelleira de Cultura de Poio, Natalia Sabarís, lembrou as palabras de Castelao ao dar a benvida aos asistentes aos actos do Día da Galiza Mártir, que exemplifican en Alexandre Bóveda, asasinado na mañá do 17 de agosto de 1936, a todos os galegos que foron fusilados, encadeados, condeados ao exilio, torturados ou maltratados polo fascismo.

Un ano máis, o acto cívico celebrado na Caeira, a uns metros onde foi asasinado Bóveda e ante o monumento erixido no seu nome por suscripción popular, reunironse representantes políticos e de organización sociais e culturais de Galicia. Os alcaldes de Poio, Ángel Moldes, e Pontevedra, Miguel Fernández Lores, o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, o vicepresidente da Deputación, Rafa Domínguez, e os responsables das fundacións Castelao e Bóveda, á cabeza a filla do galeguista, Amalia Bóveda, foron na mañá deste xoves algún dos asistentes a un encontro que de novo quixo reivindicar verdade, xustiza e reparación.

Miguel Anxo Seixas, presidente da Fundación Castelao, abriu a quenda de intervencións lembrando a longa tradición de ensalzar os persoeiros do país e como foi Castelao quen instituiu o Día da Galiza Mártir en 1942 en Bos Aires. Para ese acto fixo un discurso, anticipo do que sería posteriormente Alba de Gloria, na que “xa fala de Bóveda como lunimaria alumeando no cemiterio de Pontevedra”.

O vicepresidente da Fundación Alexandre Bóveda, David Otero, pola súa banda, lamentou que “a modélica transición e a democracia cubriron con silencios a loita pola instauración da memoria, os asasinatos dos e das nosas mártires e así empoleiraron o trunfo das impunidades daqueles infames… que nos levaron polo desamparo e pola traxedia”. Desexou que fronte a este escenario edifiquemos agora unha memoria “inclusiva, viva, galega e democrática”.

“Ben sabemos”, manifestou, “que ningún opresor recoñece a opresión e pola contra xustifícaa.As súas argumentacións non nos serven.Non se pode pasar folla e poñerse escribir noutra, sen emendar e correxir... Nós, desde e para a restauración das e dos nosos mártires, só pedimos xustiza e reparación, xa que logo determinación democrática normalizada neste noso pobo. Por iso, para nunca olvidar, repetimos: Bóveda é militancia e con el, Galiza, somos nós”.

Preguntouse despois se serán horas de “deixar de falar de paz sen memoria e por enriba, facelo en nome dunha falsa reconciliación”.

Tamén recordou David Otero que Bóveda foi “unha conciencia molesta, que as súas propostas políticas públicas fórono para reducir desigualdades, posibilitadoras de elementos de dignidade para axudar construir vidas decentes na cidadanía.E pagou por iso”.

A presidenta da Fundación Bóveda, Amalia Bóveda, lembrou que “enmendar os erros cando estes atinxen ao público, require de orzamentos. Por suposto que mudar o futuro precisa de investimentos”; e que na xornada de onte “homenaxeamos a quenes quixeron consolidar o galeguismo económico, e froito diso foron asasinados. Este, seu país, precisa pois de galeguismo orzamentario, porque do que imos sobrados é de galeguismo de vocabulario e de homenaxes de escenario”.

Ao despedir o acto, o alcalde de Poio, Ángel Moldes, asegurou que “a figura de Bóveda é outra ponte en Pontevedra e Poio”. Avanzou que no seu mandato será “un traballo constante” a recuperación da memoria do galeguista, coa que o seu concello “manda un mensaxe de respeto, de condea dos asasinatos”.

“Patrimonio de todos”

“Bóveda é patrimonio de todos”, suliñou Ángel Moldes, e “seguirá vivo en Poio”.

Outro dos protagonistas da xornada foi o escritor e filólogo Carlos Solla Varela, coñecido como Calros Solla, que este año recibe o Premio á Memoria Histórica que concede a Fundación Alexandre Bóveda en recoñecemento ao seu traballo de recuperación da memoria ao fronte do colectivo Capitán Gosende.

A título personal, o premiado solicitou ao presidente da Deputación que interceda para que o alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, “faga cumplir as leis de Memoria Histórica” e fixo fincapé en que 35 inmobeis dese municipio contan aínda con simboloxías fascistas, unha rúa lembra a un polémico dirixente do bando franquista e mesmo na igrexa seguen os mármores que lembran ao franquismo.

Ao conselleiro da Cultura pediulle que “aconselle ben” ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para seguir mantendo “o noso país a refuxio” das correntes políticas que se senten herdeiras e continuadoras do ideario que levou ao golpe de estado.

O seu terceiro desexo foi “ver instituído o 17 de agosto como Día da Galiza Mártir”. Bóveda, engadiu, representa ás nosas vítimas “e sen fisuras deberá representarnos a todos nós”.

Un ano máis, a ofrenda floral das institucións e fundacións pechou o acto na Caeira.

As homenaxes continuaron pola tarde cun acto religioso na capela do camposanto de San Amaro á que seguiu un acto cívico coas intervencións do vicepresidente da Fundación Alexandre Bóveda, de Luis Tosar, en representación das entidades emigradas, de Francisco löpez “Chesqui”, secretario xeral do Partido Galeguista, de Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística, de Miguel Ángel Santalices, presidente do Parlamento Galego, e de Xesús Alonso Montero, membro da Real Academia Galega.

Pola súa banda, a praza de Curros Enríquez foi do acto político convocado polo BNG, no que participarán Irea Ferreiro, de Galiza Nova, Maite Tocino, alcaldesa de Pontecesures, e Manu Lorenzo, alcalde de Soutomaior, e que pechou unha xornada na que invocar xustiza, verdade e reparación.

Román Rodríguez: “É fundamental coñecer a historia para non repetila”

“Todos os demócratas pensan que unha persoa non debe ser perseguida, non debe ser desprezada, nin moito menos asasinada en función das súas ideas políticas. A Bóveda pasoulle, a moitos, e mesmo a España, no período democrático ata hai poucos anos”. O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, referiuse así ao acto do Día da Galiza Mártir. Tras casi tres décadas de goberno nacionalista en Poio, o titular de Cultura asistía por primeira vez a esa homeanaxe. “Este acto, con presenza de distintas forzas políticas, ten a simboloxía de buscar liñas de harmonía, de convivencia, que permitan dar pasos adiante sen esquecer nunca o noso pasado. Creo que é fundamental que todos coñezamos a nosa historia para para non repetilo”, engadiu o conselleiro. As suas palabras contrastan coa opinión do BNG, partido que entende que a súa presenza na ofrenda tenta “terxivar” o seu sentido. Segundo o deputado nacionalista Luis Bará, a asistencia de Román Rodríguez no acto de celebración organizado na Caeira pola Fundación Alexandre Bóveda e o Concello de Poio supón unha “escenificación absolutamente hipócrita e oportunista”. Esta participación de Rodríguez é un “intento de desvirtuar o sentido do Galiza Mártir, de desvirtuar o sentido profundamente político da obra de Bóveda e dos motivos do seu asasinato, e de establecer unha especie de equidistancia propia dos discursos revisionistas”, denuncia.