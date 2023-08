Marín recuerda en un sentido homenaje la figura de Carmen Pesqueira, A Capirota

Un centenar de personas se congregaron este viernes en Marín para homenajear con una ofrenda floral y recordar la figura de Carmen Pesqueira Domínguez, A Capirota, en el 87 aniversario de su asesinato por parte de los fascistas en el pozo de A Revolta, en el lugar marinense de Bagüín.

El acto, celebrado en la Praza da Capirota de Marín, contó con familiares de Pesqueira y la intervención de la periodista y escritora Montse Fajardo, además de Queta Molas, presidenta de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Marín. No faltaron tampoco portavoces y representantes de todos los colores políticos con presencia en el pleno municipal de Marín, así como miembros de colectivos vecinales de la localidad y asociaciones por la memoria histórica de Moaña, Bueu o Cangas, entre otros municipios.

“Era una mujer que se encaró contra los que se levantaron contra la República. Nos juntamos hoy para hacer memoria y no olvidar. Quisieron apagar su voz rematando con la fragilidad de su cuerpo, pero la fortaleza de su espíritu se levanta a pesar de los años transcurridos. Seguimos pidiendo, una vez más, verdad, justicia y reparación”, explicó Molas, en recuerdo a la figura de A Capirota.

“Nuestro diccionario no recoge ninguna entrada para la palabra capirota. Y en los de lenguas próximas, solo se recoge una acepción similar en masculino, capirote, prenda semejante a una capucha. Lo mismo pasa con la historia de las mujeres: o no existen o aparecen diluidas en el relato de los hombres. Pero no nos conformamos con el relato impuesto. Por eso la Capirota se convirtió en símbolo. No solo representa a Carmen Pesqueira, también a cada una de las mujeres que como ella se negaron a mirar a otro lado cuando se alzó el fascismo”, contextualizó en su intervención Fajardo, que recordó a otras represaliadas gallegas como Consuelo Acuña, Josefa Barreiro, Pepa Becerra o Josefa Lúa.