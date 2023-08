La comarca se prepara para el lleno absoluto por un Triatlón con una “repercusión inmensa”

Va a suponer “una repercusión inmensa, no solo a nivel deportivo, sino también económico”, destacó ayer en rueda de prensa la concelleira de Deportes e Promoción da Cidade, Anabel Gulías, que subrayó que el objetivo del gobierno local es que “la mayor parte de ese retorno económico se quede en la ciudad”. “Este es uno de los motivos por los que el Concello de Pontevedra apuesta por los grandes eventos deportivos y el Triatlón es la madre de todas las competiciones”, dijo.

En este sentido, Gulías explicó las novedades sobre la campaña de información a la hostelería de esta gran final. Y es que tras varias reuniones entre el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y hosteleros, se concluyó que sería necesario crear un sitio web en el que poder promocionar y visibilizar a los establecimientos locales durante los días en los que dure el evento deportivos, así como en los previos y posteriores.

“Tanto la hostelería como el Concello estamos de acuerdo en que hay que darle visibilidad a los negocios locales: restaurantes, cafeterías, bares... Por eso se creará un formulario para que todos los locales que estén interesados puedan inscribirse”, avanzó.

Deben aclarar cierta información requerida, relativa al nombre del establecimiento, situación, carta, tipo de cocina, horarios e incluso idiomas hablados.

Una vez que el Concello de Pontevedra tenga todos estos datos, que se pueden enviar hasta el próximo 31 de agosto, serán volcados en la página oficial de la Gran Final de las Series Mundiales. Además, se imprimirán folletos de publicidad con el código QR de la página web para facilitar el acceso que se distribuirán en las instalaciones deportivas y hoteles y albergues.

Hay que recordar que el sector se comprometió a ampliar horarios y reforzar personal durante esos días para dar un correcto servicio a la elevada demanda que se espera en la ciudad, una disposición que el gobierno local agradece.

Asimismo, debido a la esperada afluencia de personas durante esa semana, Anabel Gulías confirmó que se está colaborando con la organización del evento para desviar a los concellos vecinos la ocupación hotelera que no tenga cabida en el municipio pontevedrés, que será mucha. Poio es un habitual en este sentido, pero, dada la magnitud, en esta ocasión se está abriendo la posibilidad a Sanxenxo y la comarca de O Salnés. “Este evento es un dinamizador de la ciudad, pero también de la comarca de Pontevedra y la de O Salnés”, recalcó la concelleira de Deportes e Promoción Económica. “Los esfuerzos que está haciendo este Concello no repercuten solo en la ciudad, sino que tienen una área de influencia concreta”.

Hay que recordar que el número total de plazas de alojamiento en la Boa Vila es de 3.889, aunque solamente 1.067 son de hoteles propiamente dichos, que serían los que cumplan el perfil para acoger al tipo de ocupación que se generará durante el evento deportivo.

En cuanto a los municipios vecinos, Sanxenxo cuenta con entre 7.000 y 8.000 plazas en hoteles, frente a las 385 de Poio y 123 de Marín aptas para este alojamiento específico.

Según el Concello de Pontevedra, se espera a alrededor de 15.000 personas durante esos días, por lo que el desvío de ocupación abarcará buena parte de la provincia.

El sector en Sanxenxo celebra que “Pontevedra lo está haciendo muy bien”

Sanxenxo y la comarca de O Salnés aliviarán mucha de la ocupación que no tenga cabida en Pontevedra durante la cuarta semana del mes de septiembre con motivo de la Gran Final de las Series Mundiales de Triatlón. El sector hotelero de la villa turística celebra el impacto que este evento turístico tendrá y reconoce que “Pontevedra lo está haciendo muy bien en este sentido y hay que quitarse el sombrero. Lo organizan muy bien”, en palabras a FARO de Alfonso Martínez Cacheda, presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS). Por el momento no dispone de datos concretos de ocupación para esas fechas, pero confirma que “se va a notar seguro, ya que en otras ocasiones Sanxenxo se benefició de este tipo de eventos, porque aquí hay muchas plazas de alojamiento y Pontevedra no tiene capacidad suficiente”.

Hoteles con restaurante

“Por lo general, los grupos de deportistas los tramita una agencia mayorista, mientras que acompañantes y otros pueden hacerlo por libre”, matiza. “Tienen unas necesidades muy específicas y no vale cualquier establecimiento, ya que tienen que tener restauración, menús específicos... Por lo general, buscan hoteles de dos estrellas en adelante”, asegura Martínez Cacheda. Sin embargo, celebra que incluso los establecimientos que no cuenten con las características requeridas se beneficiarán de la elevada afluencia de visitantes: “Ya que la demanda de los turistas de siempre se reparte entre menos”. “Lo importante es que se destaca el destino Rías Baixas y que se beneficiará toda la provincia de Pontevedra”, concluye.