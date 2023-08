Unha xornada para demandar xustiza, verdade e reparación

Querían enterrar cadáveres, pero enterraron semente. A concelleira de Cultura de Poio, Natalia Sabarís, lembrou as palabras de Castelao ao dar a benvida aos asistentes aos actos do Día da Galiza Mártir, que exemplifican en Alexandre Bóveda, asasinado na mañá do 17 de agosto de 1936, a todos os galegos que foron fusilados, encadeados, condeados ao exilio, torturados ou maltratados polo fascismo.

Un ano máis, o acto cívico celebrado na Caeira, a uns metros onde foi asasinado Bóveda e ante o monumento erixido no seu nome por suscripción popular, reunironse representantes políticos e de organización sociais e culturais de Galicia. Os alcaldes de Poio, Ángel Moldes, e Pontevedra, Miguel Fernández Lores, o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, o vicepresidente da Deputación, Rafa Domínguez, e os responsables das fundacións Castelao e Bóveda, á cabeza a filla do galeguista, Amalia Bóveda, foron na mañá deste xoves algún dos asistentes a un encontro que de novo quixo reivindicar verdade, xustiza e reparación. Outro dos protagonistas da xornada é o escritor e filólogo Carlos Solla Varela, coñecido como Calros Solla, que este ano recibe o Premio á Memoria Histórica que concede a Fundación Alexandre Bóveda en recoñecemento ao seu traballo de recuperación da memoria ao frente do colectivo Capitán Gosende. As homenaxes continuarán ao longo do día, esta tarde cun acto religioso na capela do camposanto de San Amaro á que seguirá un acto cívico coas intervencións de David Otero, vicepresidente da Fundación Alexandre Bóveda, Luis Tosar, en representación das entidades emigradas, Francisco löpez "Chesqui", secretario xeral do Partido Galeguista, Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística, Miguel Ángel Santalices, presidente do Parlamento Galego, e Xesús Alonso Montero, membro da Real Academia Galega. Pola súa banda, a praza de Curros Enríquez será escenario a partires das 20 horas do acto político convocado polo BNG, no que participarán Irea Ferreiro, de Galiza Nova, Maite Tocino, alcaldesa de Pontecesures, e Manu Lorenzo, alcalde de Soutomaior.