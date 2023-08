Un percorrido pola memoria das mulleres represaliadas

Mocidade Galega pola Memoria organizou onte dúas actividades paralelas como aperitivo dos actos de conmemoración do Día de Galiza Mártir: a presentación do Decálogo de San Simón, un documento con dez propostas para traballar arredor da memoria histórica no país e no Estado, dirixido, fundamentalmente, ás administracións públicas, e un roteiro polas rúas de Pontevedra para falar sobre a represión que sufriron as mulleres durante o golpe de estado de 1936 e a ditadura franquista, así como tamén do papel destas antes e durante estes sucesos históricos.

Este roteiro percorreu lugares cun significado especial para estas mulleres por ser onde viviron, traballaron e loitaron pola democracia ou por ser onde foron represaliadas. A actividade comezou nos Xardíns de Vicenti e rematou no casco histórico e contou coa participación de unhas 50 persoas. Con respecto ao Decálogo de San Simón, foi presentado no parque de Amalia Álvarez de Pontevedra, lugar escollido por ser “un espazo público que homenaxea a unha muller referente da loita contra a represión franquista”, en palabras do voceiro de Mocidade Galega pola Memoria, Diego Bará Louro. “Presentamos un documento que recolle dez propostas concretas para que as administracións públicas se poñan a traballar arredor da memoria histórica. Dende a Mocidade Galega pola Memoria esixiremos o cumprimento de todas as medidas que recolle o Decálogo de San Simón”, afirmaron. Como cada 17 de agosto, conmemórase o Día de Galiza Mártir con diferentes actos ao longo da xornada. O primeiro deles será ás 13.00 horas na Caeira, no monumento erixido en homenaxe a Alexandre Bóveda no lugar no que o histórico político galeguista foi fusilado no verán de 1936. Ademáis do alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e do de Poio, Ángel Moldes, confirmaron a súa presenza o vicepresidente da Deputación, Rafael Domínguez, e o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez. Ás 18.00 horas haberá un acto organizado polo Partido Galeguista e a Fundación Alexandre Bóveda no camposanto de San Amaro, no que participará o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices.