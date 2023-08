Revocan la condena a un pintor por divulgar en redes sociales un desnudo de una mujer

La sección primera de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha estimado el recurso de apelación interpuesto por un pintor que había sido condenado por divulgar por redes sociales un cuadro de un desnudo por atentar contra el derecho al honor de su protagonista. Esta mujer podrá interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal ante el mismo Tribunal.

Como recoge la sentencia, los hechos se remontarían a los años 2012-2013, cuando el artista propuso a la demandante, “que no es persona pública ni conocida”, si le permitía hacerle una fotografía desnuda que le sirviera de inspiración para sus cuadros, “asumiendo el compromiso de que el rostro y el cuerpo jamás aparecerían reflejados en sus cuadros”. La demandante no percibió remuneración, “prestó su consentimiento para la captación de su imagen en una fotografía, pero no para su publicación ni para su uso con fines comerciales”.

Sin embargo, según la mujer, la fotografía fue utilizada por el demandado para dibujarla exactamente en sus cuadros, que han sido objeto de exposición en el Pazo da Cultura y se publicaron en redes sociales, “en que están los cuadros con la imagen de la cara perfectamente identificable de la demandante y con el cuerpo semidesnudo perteneciente a otra persona, siendo identificada sin género de dudas por sus amigos y pareja”.

En agosto de 2019, el demandado habría publicado en Facebook un cuadro que reproduce la fotografía de la demandante modificada en el aspecto de la cara, “que está en su perfil ligeramente destapada, por lo que el círculo de amistades de la mujer la reconocieron perfectamente”.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Marín había estimado la demanda de esta mujer, con fecha 14 de octubre de 2022, al considerar la “intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen de la misma por parte del demandado, con la reproducción y publicación en las redes sociales de Facebook de los cuadros en los que se capta la imagen de la demandante, acordando el cese inmediato de la misma y la retirada de las obras publicadas en la red social y en las páginas web de titularidad del demandado, así como la prohibición de exposición de dichas obras por ningún medio”.

La sentencia estima sustancialmente la demanda, considerando que el demandado no solicitó el permiso o autorización de la demandante para exponer en público cuadros que reflejaran su imagen. Así, el pintor fue condenado a la indemnización de daños y prejuicios causados en la cantidad global de 5.000 euros y la entrega de las fotografías y negativos de su imagen captada por el demandado que tuviera en su posesión, así como a la imposición de las costas del procedimiento.

Contra dicha sentencia, se interpone recurso de apelación señalando, entre otras cuestiones, que las fotografías del rostro y torso fueron captadas tiempo después de las tomas del desnudo, en circunstancias distintas y en lugares distintos, y que no está probado que la demandante fuera reconocida en sus cuadros, tanto en los desnudos en los que el rostro pintado aparecía tapado como aquellos en los que el rostro quedaba al descubierto.