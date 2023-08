A Mocidade Galega pola Memoria organiza hoxe, véspera do Día da Galiza Mártir, dúas actividades en paralelo. Por un lado, presenta o Decálogo de San Simón, un documento con dez propostas para traballar arredor da memoria histórica no país e no Estado, dirixido, fundamentalmente, ás administracións públicas. Por outra banda, fará un roteiro polas rúas de Pontevedra para falar sobre a represión que sufriron as mulleres durante o golpe de estado de 1936 e a ditadura franquista, así como tamén do papel destas antes e durante estes sucesos históricos. Dará inicio nos Xardíns de Vincenti ás 19.30 horas.