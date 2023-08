El BNG de Marín ha pedido al Concello que “haga presión a la Xunta de Galicia en la búsqueda de mejoras en la sanidad” en el municipio. La concelleira nacionalista, Celia García, afirma que “la prioridad de una administración con su pueblo pasa por unos servicios de calidad dignos, como la sanidad pública y de calidad”.

El BNG denunció ya hace unos días la problemática que se vive en el centro de salud de Marín con la falta de médicos y de atención a la ciudadanía en las Urgencias, “que se ven desbordados una vez más” y que esto provocaría una larga espera para muchas de las personas que se acercaban con dolencias.

García recuerda ahora que “a lo largo de estos años no fueron escasas las concentraciones y manifestaciones a las que se sumaron un gran número de marinenses demandando una sanidad pública y de calidad, donde los puestos médicos no queden al descubierto”. “Pero parece que la atención del gobierno local no está enfocada en una de las peticiones más importantes de los vecinos”, se lamenta.

En este sentido, recuerda que en el pleno del 10 de agosto se consultó a la Alcaldía sobre esta cuestión, subrayando que “las listas de espera por una cita son de 15 días y las esperas en Urgencias eternas”. “Queríamos saber si el gobierno municipal entró en contacto con la Xunta para hacerle saber de esta situación por la que está pasando la sanidad de una población de casi 15.000 habitantes”, añade la concelleira.

Asegura que desde la Alcaldía se justificó y “defendió” esta situación alegando que entre los profesionales hay bajas y vacaciones, “lo que no puede ser excusa para que el centro de salud de Marín se quede bajo mínimos”.

“La sanidad pública, digna y de calidad es para el BNG una prioridad, porque nuestros vecinos merecen una atención inmediata”, concluye Celia García.