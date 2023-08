Barro y A Reigosa rozan el 80% de suelo industrial vendido: suman menos de 30 parcelas disponibles

Los polígonos empresariales de Curro y A Reigosa constituyen las dos ofertas de suelo industrial más próximas a la ciudad de Pontevedra. Con el polígono de O Campiño lleno desde hace tiempo y sin posibilidad de diseñar nuevos parques ya que la renovación del Plan Municipal de Urbanismo está paralizado, las dos opciones más próximas que le quedan a las empresas es acudir a Barro o Ponte Caldelas. Otras opciones algo más alejadas son Nantes, en Sanxenxo, mientras que Caldas de Reis también trata de mejorar las conexiones viarias de Veigas de Almorzar y Cuntis ya ha cerrado un acuerdo para tramitar el futuro polígono empresarial e industrial de A Ran en 325.635 metros cuadrados y cinco millones de euros.

A día de hoy, tanto Barro como A Reigosa rozan el 80% de su oferta de suelo vendida y suman menos de treinta parcelas disponibles, según los datos que maneja Xestur (la empresa de la Xunta que gestiona el parque de Ponte Caldelas) y el Concello de Barro. En el primer caso, del medio centenar de parcelas iniciales, solo hay en venta diez, y una undécima está reservada, si bien algunas de ellas son las de mayor tamaño, de modo que rondan los 88.000 metros cuadrados disponibles. En Barro, el último dato apunta a solo 17 terrenos sin dueño, de los 125 que se urbanizaron en su día. Son unos 65.000 m2 pendientes de adjudicatario, frente a los más de 400.000 vendidos.

En el despegue definitivo de este polígono que gestiona la Diputación desempeñó un papel destacado la empresa Froiz, que en su día adquirió 16 parcelas (cerca de 90.000 m2) para su futuro centro logístico central. Este complejo ya toma forma. Si en 2020 abrió la nave de congelados, el inmueble de mayor tamaño ya es visible muy cerca de la estación de peaje de la AP-9.

El precio del m2 en Barro es de 119,79 euros por metro cuadrado, una cifra más alta de la que pide la Xunta en A Reigosa. No obstante Barro cuenta con la ventaja de su conexión directa con la AP-9, de la que carece el parque autonómico, al menos hasta que se abra el tramo en obras de la A-57, que creará un enlace de seis kilómetros hasta la autopista en Vilaboa.

Con esta situación, no hay a corto plazo propuestas de ampliación de ninguno de estos polígonos u otros ya completos, como el de O Campiño. Así lo admitía la Xunta hace unos meses al solicitarlo el Concello de Pontevedra. Eso sí, hay planes en cartera, por si fuera necesario. En el caso de A Reigosa no se trata de urbanizar nuevos terrenos, sino de reconvertir los usos de la antigua Central de Transportes. Son 34.000 metros cuadrados que podrán acoger todo tipo de usos empresariales, no solo logísticos, tras la modificación de su plan sectorial aprobado en marzo de 2022 por el Concello de la Xunta. De esta manera, se podrá atender la demanda en esta zona industrial de la periferia urbana de la ciudad de Pontevedra sin necesidad de una remodelación, sino solo el cambio a usos industriales genéricos, similares a los de los polígonos de A Reigosa y O Campiño, con los que linda. Esta central se inauguró en 2005 pero nunca llegó a estrenarse.

Las mayores posibilidades de ampliación se registran en el polígono de Barro, ya que se planificó hace años para poder duplicarse su superficie actual. Este parque nació a principios de siglo con una previsión de hasta tres fases. Actualmente está construida la primera de Outeda, con una superficie de casi 500.000 metros cuadrados. La ordenación urbanística de toda esa zona preveía también una posible expansión hacia Meis, la SUI-2, de 438.393 metros cuadrados, y la SUI-1 Barro de promoción privada con una superficie de 170.961 metros cuadrados. El alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, reconocía en su día que con la actual ocupación del polígono uno de los problemas es la de ofertar grandes superficies de suelo, puesto que cada vez es más difícil realizar grandes agrupaciones de parcelas.

En Curro hay cerca de sesenta parcelas ocupadas de las 76 en las que se dividió inicialmente el parque empresarial, a un precio de 120 euros por m2. Actualmente, ya se supera la veintena de empresas instaladas o en proceso de hacerlo en estas parcelas. Por su parte, la Diputación, responsable del recinto, cuenta con un vivero de empresas y el nuevo Parque de Maquinaria, que permitió derribar el de la Xunqueira de Alba.

La nave de Froiz, “una obra de ingeniería espectacular”

En septiembre de 2021 el Concello de Barro otorgaba licencia a Distribuciones Froiz S.A.U. para la construcción de su centro logístico de distribución en el polígono industrial de Outeda. Ese futuro complejo de 24.124,5 metros cuadrados en una parcela de 44.826,93 m2 y 5.738.134,47 euros de presupuesto ya es visible y supone una “obra de ingeniería espectacular”, según describe Abraldes. Con una anchura total de cien metros, solo cuenta con una fila de columnas en el centro, para hacerlo lo más diáfano posible, de modo que las cerchas de la cubierta miden 50 metros cada una.

Fueron fabricadas expresamente para este proyecto y para transportarlas hasta el lugar fue necesario habilitar un acceso especial, con el desmontaje (y posterior reposición) de farolas y otros elementos. Ya están instaladas para albergar un complejo que acogerá buena parte de las instalaciones ahora existentes en Lourido (Poio). No obstante, la empresa también quiere dar más uso a la nave de O Marco que adquirió hace años a Moldes.

Por su parte, desde julio de 2020 está en servicio la primera fase de esta nueva plataforma logística, con la nave de Froiz Congelados. Según explicaba entonces la propia empresa, la nueva plataforma logística de frío negativo de la empresa Froiz ya en funcionamiento, apuesta por las energías renovables y el autoconsumo, para lo que incorpora paneles solares fotovoltaicos de última generación. Una instalación que permite su autoconsumo en un 70% y, por consiguiente, un alto ahorro energético. La nave tiene unas dimensiones de 3.500 metros cuadrados y en ella trabajan en torno a medio centenar de personas.

La cadena de supermercados con sede en Poio es la primera de la comarca en la clasificación de Ardán al facturar en 2021 un total de 727 millones de euros, frente a los 718 de la constructora San José, segunda del listado. En términos de empleo, la compañía fundada en 1968 por Magín Froiz en aquel primer supermercado de Pontevedra daba trabajo hace dos años a un total de 5.586 personas. A estos habría que sumar las plantillas de otras filiales del grupo, como Froiz Frutas y Verduras que también se cuela en este “top 20” en el décimo lugar y que suma otros 107 empleos; o Froiz Mar, que se sitúa en el 17 en cuanto a volumen de facturación y genera 33 puestos de trabajo. Por su parte, San José, con sede en Pontevedra, le sigue con 2.068 empleos.