La despedida de El Juli y su décima puerta grande pusieron el pasado domingo el colofón a la mini feria de Pontevedra, un ciclo que convocó a miles de aficionados procedentes de distintos puntos de Galicia y del norte de Portugal y a seis de las principales figuras del escalafón taurino.

–¿Qué balance hace la empresa de la mini feria 2023?

–Muy positivo, desde la óptica de cómo ha salido todo, en las dos corridas hubo toros que dieron muy buen juego y ha habido toreros que han estado a un nivel altísimo. Y también desde la óptica de la asistencia de gente, que ha superado a la del pasado año. Vemos que va a más la asistencia a la plaza y la repercusión tanto a nivel local, en Galicia, como en toda España, creo que a todos los niveles ha sido positivo.

–Decía hace unos días que en función de este resultado se podría pensar en ampliar con un tercer festejo…

–La consolidación total es llenar los dos días, que se está cerca pero no se ha llegado. Pero el resultado nos llena de optimismo y sí vamos a pensar en un tercer festejo. Falta aún hacer el balance total, en todos los sentidos, y en función de eso actuaremos. Pero no cabe duda que es una posibilidad porque estamos muy contentos.

–El Juli brindó a su tío, Manuel Lozano, su último toro en Pontevedra…

–Fue emocionante. Yo soy su apoderado actual, pero en los comienzos de El Juli lo fue mi tío, entonces creo que ahí Julián quiso un poco recordar sus comienzos, porque además coincidió que él vino de apoderado con él a Pontevedra cuando era un crío. Fueron muchos recuerdos, muy bonito, fue emotivo, mi tío se emocionó mucho y todo eso nos llena a la familia se satisfacción, orgullo y una emoción muy grande.

A los toreros les gusta venir a Pontevedra, primero porque disfrutan mucho de la afición y también de la ciudad, y luego si salen las cosas pesa en la temporada y los revaloriza

–Es apoderado de varias de las principales figuras del toreo ¿qué le transmiten sobre la plaza de Pontevedra?

–Sobre todo ilusión. Cada vez vas notando más que hay plazas a los que los toreros quieren ir y quieren estar y Pontevedra es una de ellas. La gente quiere venir, quieren triunfar aquí, se sienten muy arropados por la afición. Y luego está que un triunfo en Pontevedra tiene mucha importancia, porque la prensa se hace eco y tanto las corridas de El Juli como antes la de Tomás Rufo tuvieron una gran repercusión en todo el mundo, todos supieron lo que había pasado en Pontevedra y cómo habían estado. Entonces a los toreros les gusta venir, primero porque disfrutan mucho de la afición y también de la ciudad, y luego si salen las cosas pesa en la temporada y los revaloriza.

–En los años inmediatamente anteriores a la pandemia la plaza se planteaba como gran reto rejuvenecer la afición ¿cómo ha resultado la puesta en marcha de la grada joven?

–Muy satisfactorio, la grada joven se agotó en pocos días. Y además aparte de la grada joven hemos visto que la asistencia de gente joven a los toros ha sido tremenda. Es en general, porque no es solo en Galicia, es en todas las plazas donde estamos yendo, y nos llena de orgullo porque es un vivero de afición, y nos genera mucha ilusión, porque notamos que la fiesta de los toros está muy viva.

La grada joven se agotó en pocos días. Y además aparte de la grada joven hemos visto que la asistencia de gente joven a los toros ha sido tremenda. Es en general, porque no es solo en Galicia, es en todas las plazas donde estamos yendo, y nos llena de orgullo porque es un vivero de afición

–Pertenece a una estirpe taurina, es empresario, apoderado y ganadero ¿cómo vive la temporada un profesional como usted?

–Es un no parar. Ayer estaba en Pontevedra, de ahí a Francia, mañana voy a San Sebastián, después a Gijón… Es un no parar y yo encantado y agradecido de poder disfrutar de la profesión tan intensamente. Mi mundo y mi pasión son los toros, es lo que he heredado, se puede decir que lo llevo en los genes y el poder participar y estar en tantas ferias representando a toreros tan importantes o administrando plazas tan bonitas y tan importantes como Pontevedra me llena de satisfacción y también de responsabilidad de querer e intentar hacer las cosas bien.