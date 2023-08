Cientos de personas, sobre todo turistas y visitantes, se dieron cita ayer en el recinto portuario de Portonovo para dar el pistoletazo de inicio de las fiestas de San Roque con la tradicional sardiñada popular, que repartió más de media tonelada de pescado. Las parrillas comenzaron a funcionar a media mañana y ya comenzaban las largas colas para disfrutar de una unidad, más pan y vino, cuyo reparto comenzó a las 13.00 horas.

La jornada arrancó con un pasacalles de Os Gatiños de Portonovo y la noche estuvo amenizada por Don DJ. Hoy martes, Día da Nosa Señora, una salva de bombas anuncian el comienzo de las fiestas con pasacalles con los grupos Lembranzas y Os Gatiños. A las 13.00 horas, es la misa y por la noche, a las 23 horas, se celebrará el concierto de Broken Peach y la disco móvil de DJ Pedro-VR.

Mañana miércoles, coincidiendo con la celebración de San Roque, la jornada dará comienzo con las alboradas de Lembranzas y Os Gatiños. A las 11.00 horas se celebrará la misa en la iglesia de Portonovo y, a continuación, se realizará el tradicional encuentro de imágenes. A las 13.00 horas, concierto de la Banda de Música de Sanxenxo en la Casa de Don Fernando. Por la noche, a partir de las 22.30 horas, la verbena correrá a cargo de Kubo y DJ Charlie. A medianoche tendrá lugar el espectáculo pirotécnico.

El día 17 se dedicará el día a la Virgen del Carmen. La Banda de Música de Ribadumia actuará a las 13.00 horas, al lado de la capilla, y a las siete de la tarde la misa solemne contará con la actuación de la Coral de Santa María de Adina. A las 23.00 horas, la orquesta Panorama y la disco móvil Dolce Vita cerrarán la jornada.

El 18 se celebrará el Día do Can. La música en la calle iniciará la jornada y por la tarde, a las 18.00 horas, tendrán lugar los tradicionales juegos populares en el muelle. La verbena, a partir de las 22.30 horas, contará con la orquesta Combo Dominicano y el DJ Pedro.

El programa festivo concluye el sábado 19 de agosto con el concierto Canelas Sound Tour con las actuaciones de Sergio González (Loca Urban FM), Javi Loro, Pitty, Yago Rivas y Aaron The Wear. No obstante, las atracciones aún seguirán al menos el domingo.

Hens y Xavibo cierran el día 19 el festival Costa Feira

Después de casi un mes de conciertos, el festival Costa Feira de Sanxenxo, que se celebra en el polígono de Nantes, apura sus tres últimas citas. Melendi actúa mañana miércoles, Besmaya y Guitarricadelafuente lo hacen al día siguiente, el jueves, y Hens y Xavibo ponen punto final al festival el domingo 19. Hens regresa para presentar su segundo disco en solitario: “No me odio Tanto”, y Xavibo, Xavier Bofill Pérez, se caracteriza por ritmos de hip hop, en el que se ha labrado un estilo propio. Besmaya, banda itinerante entre Barcelona y Pamplona, son Javier Echavarri y Javier Ojanguren, amigos desde los 3 años. Guitarricadelafuente presentará su nuevo trabajo “La cantera” en Área 12. Él mismo asegura sobre su disco que “es como haber llegado a un punto al que quería dirigirme para comprobar lo que quería hacer, y no puedo negar que me sorprende hasta a mí”.