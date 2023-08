Lores: "La conclusión es que el PSOE ha decidido no entrar en el gobierno"

“La conclusión es que el PSOE ha decidido no entrar en el gobierno”, afirmó en la mañana de este lunes el alcalde, Miguel Fernández Lores, a propósito de un posible pacto BNG-PSOE para liderar el Concello de Pontevedra durante los próximos cuatro años. “Si vemos con cierta perspectiva toda esta polémica que están planteando ellos, porque nosotros estamos trabajando con toda la normalidad”, manifestó, “tal como fue el último año de mandato, tal como fue la campaña electoral, tal y como está siendo este nuevo inicio” de su gobierno, su valoración, la de su equipo “y la de la gente que hace una valoración objetiva de las cosas”, es que los socialistas renuncian a cogobernar con los nacionalistas.

A Fernández Lores le parece una opción “absolutamente válida y respetable, como otra cualquiera”, señaló, antes de recordar que “de hecho en Santiago no quisieron entrar, no quisieron que entráramos tampoco en A Coruña… Entendemos claramente que no quieren entrar en el gobierno. Tengo ya una experiencia grande, porque son 24 años o 7 mandatos, y en todos ellos hubo comportamientos diferentes”.

En todo caso, añadió, “cuando cambien de decisión, porque creo que esa decisión está tomada, cuando cambien y decidan entrar en el gobierno nosotros nos sentaremos a hablar para hacer el mejor gobierno de coalición posible”. Hasta entonces “nosotros vamos a seguir trabajando en esta ciudad, que es nuestra responsabilidad”.

El regidor, que se reincorporó esta mañana tras sus vacaciones, hizo hincapié en su primera comparecencia en que si los socialistas cambian de postura “nos sentaremos a hablar y podemos llegar a acuerdo perfectamente y rápidamente”. Hasta ese momento “no tiene demasiado sentido” mantener contactos con los portavoces del PSOE.

“No se puede aspirar es a que cambiemos de línea o el diseño de ciudad", afirmó el alcalde. Ante este escenario "La única alternativa a eso es que efectivamente se haga una moción de censura y acuerden un alcalde diferente. Y esa opción obviamente pasa porque se pongan de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista"

Volvió a agradecer expresamente el apoyo de los socialistas para su investidura. “Soy alcalde porque el Partido Socialista me votó”, recordó, “a partir de ahí hay dos posibilidades: que entren o no en el gobierno. Entendemos en este momento que me votaron para alcalde pero no quieren entrar en el gobierno”.

Si cambiasen de postura se iniciarían las negociaciones, pero cree que en este momento “no tiene sentido plantear nada cuando la decisión de ellos es que no se entra en el gobierno”.

A propósito de sus perspectivas para un gobierno en minoría y frente a dos grupos políticos dispuestos a hacer “pinza” en las tomas de decisiones, manifestó que “ya gobernamos con diez concejales, con siete, con once, con doce, y nosotros tenemos muy definido qué es lo que queremos para esta ciudad, un modelo de vanguardia, un modelo pensado para las personas, con una altísima calidad urbana, y vamos a seguir en esta línea”.

Si los socialistas quieren sumarse a este proyecto, afirmó, “estamos encantados, y si no se quieren sumar intentaremos sacarlo adelante”. En este escenario, Fernández Lores entiende que “la única alternativa a eso es que efectivamente se haga una moción de censura y acuerden un alcalde diferente. Y esa opción obviamente pasa porque se pongan de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista. No quiero eso pero a lo que no se puede aspirar es a que cambiemos de línea o de un diseño de ciudad o de concello, que con todos los respetos y humildemente es un concello de vanguardia y una referencia a nivel no solo estatal ni gallego sino internacional. Y eso no lo vamos a cambiar”.

Una de las fricciones entre nacionalistas y socialistas es la ubicación del mercadillo ambulante. Fernández Lores agradeció en este punto el trabajo de Anabel Gulías “que estuvo buscando alternativas factibles, viables, en beneficio tanto de los feriantes como del resto de la ciudad, especialmente en el centro histórico… Nosotros tenemos un trabajo hecho, responsable, y creo que hay, vamos a decir por minimizar, en todo caso hay una cierta no digamos manipulación sino influencia que está generando problemas”.

Aseguró que la propuesta del gobierno local de ubicar el mercadillo en el entorno de la Plaza “beneficia a toda la ciudad, porque hay que decirlo, nosotros no tomamos decisiones en base a un sector determinado, en base a una parte de la ciudad o de una calle, sino que tomamos decisiones que creemos que son mejores para el funcionamiento de toda" Pontevedra

Considera que “no atender a nuestras propuestas, que están de alguna manera también consensuadas con otros sectores, va a retrasar la solución final”, lo que también supondrá un perjuicio, añadió, para los vendedores ambulantes.

El alcalde no oculta su convicción de que “hay una utilización perversa de los vendedores ambulantes por parte de ciertos sectores que a mi me parece que va en detrimento de una solución que debe ser la mejor solución posible”.

Reiteró que “hay un trabajo muy serio y riguroso hecho, de estudio de alternativas y comparación de ubicaciones, y nosotros vamos a seguir en esa línea”.

Los ambulantes han solicitado una reunión y Fernández Lores aseguró que se atenderá esa petición “y seguiremos insistiendo en cuales son las alternativas factibles y viables”.