La llegada de la limpieza de Os Gafos a su tramo urbano dispara el volumen de basura

La asociación en defensa de Os Gafos, Vaipolorío, cumplió ayer su tercera jornada del verano de recogida de basura en el cauce del río. En la primera recogió 25 kilos entre una veintena de voluntarios, la segunda vez alcanzó los 55 entre 26 personas y ayer triplicó la suma de las dos anteriores: hasta 220 kilos de residuos: redes de pesca o toallitas higiénicas y otros muchos productos no degradables fueron hallados en el agua. La cifra es muy llamativa, pero tiene su explicación. Según los miembros de la asociación, se debe a que la recogida tuvo lugar en el tramo urbano, con mucha más presión por parte de los usuarios, mientras que las anteriores campañas de limpieza se desarrollaron al paso del río por zonas rurales. “El tramo urbano está mucho más contaminado por falta de sensibilización”, indican desde Vaipolorío. “Existe un problema endémico a la hora de deshacerse de los residuos de cada hogar. Hace falta un esfuerzo por parte de las administraciones para sensibilizar a la gente”, añaden. Tras el resultado cosechado en la jornada de ayer, están programadas otras dos recogidas en Os Gafos: una el próximo domingo, día 20, y otra el 27 de agosto. Para participar como voluntario, es necesario llamar al 676842942. Los materiales corren a cargo de Vaipolorío.

Realizan estas campañas en verano porque el caudal disminuye, lo que facilita la recolección. También en relación a esto, explican desde la asociación que el nivel del agua está tan bajo que, si no llueve en los próximos diez días, las medidas para proteger la biodiversidad de Os Gafos se convertirán en urgentes. De quedarse escaso de caudal del río, especies como las anguilas o las truchas tendrán que ser evacuadas, como ocurrió el pasado verano durante dos meses: “Habrá que dar la alarma y pedir la colaboración de Aguas de Galicia, que tienen medios para gestionar la situación”. Sobre cómo colaborar o al menos reducir los deshechos de manera individual, los ecologistas piden sentido común y cambios: preguntarse adónde van nuestros residuos también es una responsabilidad. A quien desee acudir como voluntario, solo le piden “ganas de colaborar. Este domingo fue maravilloso ver a tantas personas implicadas. Pero 20 personas no tienen que recoger la basura de miles. Los políticos tienen que tomar decisiones valientes”. La situación ha mejorado respecto a hace años y parte de la basura encontrada no es reciente, pero hay que continuar cuidando Os Gafos.