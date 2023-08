Joyas que mantienen su apoyo a la investigación del cáncer

En septiembre del año 2017 la escritora pontevedresa Loli Beloso presentaba una colección de joyas solidarias. Con esta creación ponía en marcha dos acciones: rendía homenaje al artista e intelectual galleguista Isaac Díaz Pardo y a su mujer, Carmen Arias de Castro “Mimina”, y aportaba un grano de arena en la recaudación de fondos para la investigación del cáncer a través de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, dirigida por el genetista Ángel Carracedo Álvarez.

A día de hoy, seis años después, el proyecto sigue en marcha y una buena muestra de los pendientes, colgantes, pulseras... nacidos con fines benéficos se exponen y venden en un histórico y céntrico establecimiento pontevedrés: la Joyería Suárez.

Los diseños, con una base metálica pintada y barnizada, son de la propia Loli Beloso, que se sintió animada en su momento a poner en marcha esta iniciativa por el apoyo de Teresiña Raimúndez y José María Boga, colaboradores de Isaac Díaz Pardo en la fábrica de Sargadelos, cuyas emblemáticas cerámicas han traspasado fronteras.

Uno de los colgantes creados por la escritora pontevedresa es la “Estrela Sol para Mimina”, en la que se incluye una espiral, “el símbolo que más le gustaba a Isaac porque decía que contenía todo lo bueno”.

Además, hay pulseras que emulan la cadena del ADN, en clara alusión a la investigación genómica, y otras joyas incluyen pedazos de piezas de cerámica creadas en la fábrica Celtia S.A., que Díaz Pardo fundó en la localidad de Magdalena, Argentina, en colaboración con Núñez Búa, exiliados gallegos y argentinos.

“Se me ocurrió la idea porque me había traído unos platos de la fábrica y se me rompieron. No sabía qué hacer con esos pedazos y así tuve la idea de incluirlos en estas joyas”, explica Loli Beloso, que añade que todo lo recaudado, el cien por cien, es para la investigación y el trabajo del equipo de Ángel Carracedo. Los ingresos por pieza vendida no son excesivos, ya que tienen precios muy asequibles, desde los 10 euros, pero con esta y otras iniciativas solidarias, como la venta de libros escritos por ella misma, la autora consiguió el año pasado 3.500 euros que entregó a la fundación.

Su cabeza está llena de proyectos que quiere poner en marcha para seguir contribuyendo de forma altruista. “No puedo evitar pensar que con que, por ejemplo, cada empresa aportase aunque fuesen 100 o 150 euros al año a la causa, se avanzaría muchísimo en investigación. La genómica es un orgullo para Galicia”, considera.

Un museo por Pardo y Mimina

El próximo paso será abrir un museo en su casa familiar en la parroquia pontevedresa de Tomeza en honor a Isaac Díaz Pardo y Carmen Arias de Castro “Mimina”, en el que poder exponer porcelanas del exilio, pinturas, libros de la editorial impulsada por el galleguista (Edicións do Castro) y joyas de su esposa, entre otros artículos.

La idea, avanza Loli Beloso, es inaugurarlo el próximo mes de septiembre y los carteles que lo señalizarán serán creados por el artista Álex Vázquez-Palacios y el ceramista Francisco Pérez Porto.