Mini feria, también en el Mercado

A las diez y media de la mañana seis clientes hacen cola ante el puesto de Begoña Laya en el Mercado para hacerse con la carne de toro. “Está siendo de locos”, reconoce la profesional a propósito de las primeras horas despachando a decenas de pontevedreses y también turistas que se acercan hasta la Plaza para hacerse con esta exquisitez que solo se vende durante la mini feria.

Jose acaba de pagar 40 euros por su compra. “Vengo todos los años, me gusta esta carne, está más hecha, me gusta el sabor…” Este pontevedrés confiesa que “ni me acuerdo” de cuantos años lleva viniendo puntualmente al Mercado a hacerse con este producto, “tengo 87 años y tendría que mirar, desde que tengo un poco de uso de razón vengo”, y avanza que regresará otra vez tras la segunda corrida de la mini feria.

El perfil de los clientes que se reúnen ante el puesto de Begoña Laya es muy diverso. Los principales demandantes son los restaurantes y taperías, donde esta carne “funciona muchísimo, durante la semana grande de Pontevedra la hostelería casi toda tiene carne de toro para degustación de los clientes”, destaca la carnicera. A mayores “están las familias” de la comarca, entre las que es un producto “muy codiciado porque solo la hay durante esos días y se acaba. Después puedes conseguir carne de toro pero son reses que vienen de mataderos de Madrid, el toro de lidia solo se vende esta semana de las fiestas”.

Jose acaba de pagar 40 euros por su compra. “Vengo todos los años, me gusta esta carne, está más hecha, me gusta el sabor…” Este pontevedrés confiesa que “ni me acuerdo” de cuantos años lleva viniendo puntualmente al Mercado a hacerse con este producto, “tengo 87 años y tendría que mirar, desde que tengo un poco de uso de razón vengo”

Begoña Laya es la tercera generación de carniceros de su familia que despacha esta carne. Actualmente la vende en exclusiva y recibe encargos desde hace semanas, peticiones para hacerse con alguno de los 12 toros que se lidian en Pontevedra.

Begoña Laya es la tercera generación de carniceros de su familia que despacha esta carne. Actualmente la vende en exclusiva y recibe encargos desde hace semanas, peticiones para hacerse con alguno de los 12 toros que se lidian en Pontevedra

La tradición, explica, “viene de la época de mis abuelos, hace muchísimos años, cuando se juntó un grupo de carniceros de Pontevedra para que la carne de toro se despachara”.

La manipulación era hace décadas muy diferente de la actual. “Se hacía en la plaza de toros, donde se llevaba a cabo el despiece de los animales y después venían para las carnicerías”, señala la profesional. Posteriormente entró en vigor la normativa sanitaria que establece que las reses han de enviarse a los mataderos para su manipulación y el análisis de la carne. “Unos años se hizo en el matadero de Pontevedra”, detalla, “y después se envió todo al matadero de Cambados, que es donde actualmente se está gestionando”.

Por su parte, los clientes a lo que se refieren es al sabor. “Mis favoritos son los chuletones, me parece una carne riquísima”, destaca Marta Aboal, otra de las compradoras fijas que también valora que “no son excesivamente caros y solo los comemos una vez al año, así que aprovechamos”.