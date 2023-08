El Lérez resiste el calor

Con el mes de agosto ya avanzado, el elevado consumo en estas fechas, al multiplicarse la población en la ría, y la escasez de lluvias del verano, vuelven a poner el foco en el estado del río Lérez, el principal suministro de agua para toda la comarca. Los decretos de Augas de Galicia que ponen en alerta a puntos de A Coruña y a la zona de Baiona, en la provincia de Pontevedra, no se prevén, al menos a corto plazo para la cuenca del Lérez, si bien la Xunta mantiene una especial vigilancia del río, dadas sus notables variaciones de caudal y su sensibilidad con las condiciones climáticas.

De hecho, ayer presentaba un caudal que se puede considerar bajo, con apenas 1,5 metros cúbicos por segundo, al nivel del que registraba el pasado verano por estas fechas, cuando estaba en plena vigencia la alerta por escasez de agua en la comarca que incluso obligó a Ence a paralizar su producción. Sin embargo, parece que, por el momento, el Lérez resiste con cierta fortaleza al calor.

Hace unos días, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, señalaba que el área de Pontevedra afronta esta etapa "en condiciones de normalidad” en lo que respecta al abastecimiento de agua procedente del río y se mantenía alejada del escenario de alerta que sí encaran en estos momentos zonas como A Coruña o Baiona. “Aquí estamos en situación de normalidad, que es una buena noticia pero no resta volver a hacer un llamamiento de gestión responsable del agua, que siempre es necesaria y más aún cuando encaramos el verano y aún restan semanas de buen tiempo y por tanto hay situación de normalidad en Pontevedra pero haciendo un llamamiento al consumo responsable del agua”, decía entonces la conselleira , un mensaje que certificó ayer Augas de Galicia. Al día siguiente se reunía con los alcaldes de la ría y otros municipios próximos para abordar la creación de un ente supramunicipal que gestione este servicio.

Aunque la presa de Monte Porreiro, donde se localiza el punto de captación de agua para la población, mostraba ayer un caudal bajo, no se alejaba de la imagen habitual de otros veranos. Además, el embalse del Pontillón, que sirve de “reserva” de agua para casos de emergencia, presenta una ocupación del 96,5%, es decir, prácticamente lleno, cuando hace un año no llegaba al 85%. El resto de embalses del entorno también muestran ahora mejores datos que en agosto de 2022. El del Umia roza el 89%, frente al 80 de hace un año y el de Eiras supera el 93%, cuando hace doce meses no llegaba al 89%.

Esta mejor situación tiene su origen en el régimen de lluvias de este año. Sin se excepcional, sí es mucho mejor que el de 2022. El pasado año se acumulaban a estas alturas del año algo más de 430 litros por metro cuadrado, mientras que en el actual ejercicio el balance es mucho más alto: 716 litros por metro cuadrado. En lo que se refiere estrictamente al verano, es decir, los meses de junio y julio completos, más la semana transcurrida de agosto, se alcanzan ahora los 143 litros (103 en junio, 27 en julio y 13 en agosto). No es una cifra alta, pero sí mucho mejor que la del periodo del año pasado, cuando apenas se contabilizaban 76 litros, casi todos en junio. En julio solo cayeron tres litros y en la primera semana de agosto, ninguno.

Día tórrido, pero menos

Después de “reventar” los termómetros en la jornada del lunes, con temperaturas por encima de los 35 grados en la ciudad de Pontevedra, la población trató de adaptarse a este episodio de calor que anunciaba para hoy valores próximos a los 40 grados. Sin embargo, la jornada transcurrió con menor calor del esperado. Sí fue un día tórrido, pero menos de lo que se temía. El mercurio rozó los 30 grados en la ciudad y en Sanxenxo y se quedó en 27 en A Lanzada, mientras que sí llegó a esa barrera en Marín y la superó con creces en Poio y en especial en el interior de la comarca. Ponte Caldelas y Caldas llegaron a los 35 grados (con sensación térmica incluso más alta) y en Cerdedo-Cotobade se alcanzaron los 32.

De esta forma, las altas temperaturas de ayer fueron más suaves que las del día anterior, después de una noche que en algunos lugares se pudo calificar de tropical al no bajar el termómetro de los veinte grados. Fue lo que se registró en Marín y Cuntis (21) y Poio y Ponte Caldelas (24). En todo caso, transitar, y peor aún trabajar, ayer a pleno sol, se convertía en un suplicio que todos trataban de sortear con mucha hidratación y buscando la sombra cuando era posible.