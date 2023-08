Gisele Jackson llena A Ferrería de ritmo

Una de las grandes voces del soul blues actual, Gisele Jackson, se subió ayer al escenario de la Praza da Ferrería, acompañada por su banda The Shu Shu’s, abriendo así el Festival Internacional de Jazz e Blues de Pontevedra. Jackson reemplazó con sobresaliente a Carolyn Wonderland, que se cayó a última hora del cartel al quedar lesionada en un accidente doméstico.

Los espectadores disfrutaron en esta primera sesión del festival del soul más clásico influenciado por la música disco, gracias a la intérprete de éxitos como Love Commandments, con el que alcanzó el número 3 de la lista de dance y música house de Billboard.

Gisele Jackson ha cumplido una de sus anheladas aspiraciones al organizar un Disco Show con el espíritu del legendario club nocturno Studio 54. Desde la pista de baile de esta discoteca de Nueva York, himnos como YMCA, Last Dance y I love the nightlife conquistaron el mundo de la música.

Clásicos de la música disco como On the Radio, I want your love, Pull up to the bumper y muchos más se interpretan en este espectáculo finamente arreglado e interpretado por su banda.

Antes de llegar a Pontevedra, Gisele Jackson llevó a cabo giras por Asia, América, Europa y África. Cantó en los clubes más importantes de EE UU y actuó en actos de primer nivel, como en la toma de posesión del presidente Bill Clinton y en varias ceremonias de Hollywood.

Ayer abrió esta 29 edición del Festival Internacional de Jazz y Blues de Pontevedra, en sus novedosas fechas de agosto, que hoy continúa con la actuación de Acantha Lang, mañana actuará Vanessa Collier, el jueves 10 Pablo Patilo y cerrará el festival el viernes 11 Mr River. Todos los conciertos comienzan a las 22.30 horas y son gratuitos.

Acantha Lang

Esta noche actuará Acantha Lang. Nacida en Nueva Orleans, Luisiana, Acantha Lang tiene desde la cuna soul y blues corriendo por sus venas, y un amplio registro vocal con matices muy reconocibles, influenciado por las legendarias Aretha Franklin, Mavis Staples, o Nina Simone.