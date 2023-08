“Comprendí que siendo misionero podía ser parte de muchas familias”

Alberto Domínguez Munáiz recibe encantado y sorprendido el premio por parte de Amigos Pontevedra, que se entregan el próximo viernes. El sacerdote pontevedrés agradece el reconocimiento del pueblo y una vez más se siente realmente querido por su parroquia, la de Virgen del Camino. Con un gran respeto ante la labor que realiza esta asociación, destaca su trabajo de dar reconocimiento no solo a un trabajo, sino también a las personas y a las instituciones.

–¿Qué le pareció el premio? ¿Se esperaba recibirlo?

–Me sorprendió y por otro lado me llenó de agradecimiento. Me devuelve a una responsabilidad y a un compromiso con la ciudad. Me sorprendió porque nuestro trabajo no suele ser llamativo ni la gente suele prestarle atención o valorarlo públicamente. Y me llenó de agradecimiento sabiendo que es un reconocimiento del pueblo, de la gente de Pontevedra.

–¿Cómo se siente en la ciudad?

–Desde que estoy en Pontevedra me siento muy querido. Cuando en enero me destinaron fuera la gente me expresó un gran cariño y emoción. En esos momentos es cuando uno se da cuenta que hace incluso más de lo que cree y que ese trabajo invisible ayuda a ciertas personas.

–¿A qué atribuye el premio?

–El premio primero somos nosotros quien lo sembramos, pero es Dios quien lo hace crecer. Pero si que es cierto que queremos responder con lenguajes y formatos actualizados a la gente y el mundo de hoy. Quizás también una de mis características es comprender que es bueno y que está necesitando esa persona y no ofrecer cosas genéricas, sino personalizar. A la gente le gusta saber que tenemos un contacto muy real con la sociedad, un gran compromiso social.

–¿Como es su trabajo en Virgen del Camino?

–La parroquia es un lugar en el que las personas materialmente encuentran un espacio en el que sanar sus heridas y volver al mundo con esperanza y ganas de vivir. Nuestra gran aportación a la sociedad es servir la formación y ofrecer una espiritualidad que repare y sane heridas lanzándote con pasión a la vida. Eso es lo que estamos ofreciendo y está teniendo muy buena acogida.

–Hace poco lo destinaron a otra parroquia en Burgos, pero regresó. ¿Cómo se materializó esa vuelta?

– Estuve en Burgos como dos meses y la gente se movió mucho para que volviese. Realizaron movimientos eclesiales utilizando los cauces que existen. Pues un gran problema era que no tenían reemplazo. Aunque querían que fuese yo, si hubiera venido otro sacerdote también les hubiera agradado, porque necesitaban una persona que consolidase ese proyecto.

–¿Cómo surgió su vocación para decidir ser sacerdote y cómo lo tomó su familia?

–He crecido en una familia trabajadora y creyente por la que tengo que dar gracias. Cuando empecé la universidad tuve que dejar el tenis, pero empecé a dar clases y a través del deporte vino un poco la primera llamada de formar a la gente. Aunque también quería formar mi familia, con la imagen de mi tío misionero en Brasil, comprendí que siendo misionero podía ser parte de muchas familias y construir una gran familia.

–¿Qué opina de la labor que hace Amigos de Pontevedra?

–La conocía antes y la respetaba. Creía que hacía una gran labor reconociendo el trabajo, las personas o las instituciones. Veo que se fijan y valoran algo que hoy socialmente no se valora como es el trabajo de los sacerdotes. Encuentro que ponen la mirada en algo que la sociedad actual no es capaz de mirar, valorar o premiar y es de resaltar.