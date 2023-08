La ciudad suma 6.000 hogares sin ningún tipo de uso: una de cada siete viviendas está vacía

Pontevedra tiene más de 6.000 viviendas vacías, un 14 por ciento del total del parque inmobiliario, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE) elaborado a través de datos como los del consumo eléctrico. De los 42.646 pisos que hay en la Boa Vila, 6.037 estarían vacíos al no registrar ningún tipo de consumo eléctrico. Esto significa que una de cada siete hogares carece de ocupantes todo el año. Por su parte, la mayoría de los hogares registran un consumo de entre 1.001 y 3.000 kw/h (un total de 17.782, casi un 42 por ciento) y llama la atención que 1.260 viviendas tienen un consumo superior a 10.000 kw/h (casi un 3 por ciento).

En las cifras por municipios, destacan los datos de Portas, A Lama, Cerdedo-Cotobade y Campo Lameiro. En el primer caso, habría 508 viviendas vacías, que representarían casi un 36 por ciento, mientras que en los siguientes, por orden, los pisos vacíos serían 674 (un 35,7 por ciento), 1.449 (un 35,6 por ciento) y 348 (un 34,5 por ciento). Por debajo del 30 por ciento está Sanxenxo, con 5.104 viviendas vacías (el segundo municipio con la cifra más alta, tras Pontevedra), y Caldas, con 1.432 pisos vacíos, un 28 por ciento.

Moraña, con 523 viviendas vacías, tiene un 27,65 por ciento de su parque sin uso habitual. En Marín son 2.956 las viviendas vacías, un 23,5 por ciento de su parque, y en Poio son 1.896, un 20,17 por ciento. Mejores cifras registran en Barro, con 371 pisos sin uso (un 22 por ciento), y en Ponte Caldelas, con 678 (un 21,5 por ciento), teniendo el mejor dato Vilaboa, con 358 viviendas vacías que representan un 14,3 por ciento. Sorprende el dato de Cuntis que, según se desprende de ese análisis a través del consumo eléctrico, tendría más de 2.000 viviendas vacías (2.070), casi un 77 por ciento del total del parque, algo que no encaja con la media de resultados del resto de la comarca.

En cuanto a hogares con bajo consumo, se distinguen las cifras de Sanxenxo, con 1.354 (casi un 8 por ciento), y de Pontevedra, con 1.076 (un 2,5 por ciento). En el municipio de O Salnés, además, destaca el número de viviendas consideradas de uso esporádico: un total de 5.828, que representan casi un 33 por ciento del total del parque inmobiliario. En la Boa Vila son 6.738, casi un 16 por ciento.

Viviendas principales

De las 42.646 viviendas que hay en Pontevedra, 33.017 son consideradas principales (un 77,5 por ciento) y 9.629, no principales. En el total de la comarca, solo Sanxenxo cuenta con más viviendas no principales, 11.209 de 17.787, que representan un 63 por ciento del parque inmobiliario del municipio. Esto responde al carácter turístico del concello de O Salnés. En otros puntos, la cantidad de viviendas no principales también es alta, como por ejemplo en Poio, donde representan más de un 34 por ciento (3.218 de un total de 9.399); en A Lama, donde llegan a ser casi un 38 por ciento (709 de 1.889), o en Cerdedo-Cotobade, donde representan casi un 42 por ciento (1.696 de un total de 4.075).

Casi un 74 por ciento de las viviendas de Pontevedra están en régimen de propiedad (un total de 24.322) y casi un 18 por ciento, en régimen de alquiler (un total de 5.866).

Estas cifras contrastan con las que recoge el Rexistro de Demandantes de Vivenda de la Xunta de Galicia, un instrumento que ofrece datos sobre la demanda real de viviendas protegidas en cada localidad. Así, solo en la ciudad de Pontevedra hay 1.071 demandantes de vivienda protegida, una cifra que se eleva hasta los 1.429 en el total de la comarca.

La mayor parte de esta demanda en el municipio pontevedrés se concentra en régimen de alquiler (un total de 687 demandantes, algo más de un 64 por ciento) y en régimen de alquiler con opción de compra (246 demandantes, un 23 por ciento).

Tras la capital, la mayor demanda de vivienda protegida se registra en los municipios de Marín (89) y de Poio (84), seguidos de Caldas de Reis (51) y Cerdedo-Cotobade (45). Destaca que en Barro hay 16 demandantes de vivienda de promoción privada de régimen general para su compra.