Una cita astronómica con las Perseidas

El Concello de Ponte Caldelas, la Asociación Astronómica Siria de Pontevedra y la Asociación de Vecinos de A Ínsua son las tres entidades encargadas de realizar el próximo evento de observación astronómica en esa localidad. Esta celebración se desarrollará el próximo viernes 18 de 22.30 a 01.30 horas.

“Perseidas 2023” es un proyecto en el cual se pretende que todo fan del mundo astronómico pase un buen rato en compañía de más aficionados intentando buscar este gran fénomeno también conocido como lluvia de estrellas. Pero no solo es para los más fanáticos, sino también podrán gozar de esta cita astronómica aquellos que deseen vivir esta experiencia y disfrutar por primera vez de la observación a través de telescopios y de grandes conservaciones de la mano de expertos en este mundo. Pues la entrada es libre y para todo el público ofreciendo así un gran evento a todo el mundo.

Esta apuesta por el mundo astronómico consiste en una actividad donde se podrá observar al cielo en busca de alguna perseida. Pero también, mediante los ocho telescopios de los que se dispondrá la gente podrá mirar a través de ellos “cosas más sencillas”. Además, también se realizará un tour por las constelaciones de verano mediante el empleo de unos punteros láser. Y, por otra parte, la gente podrá hacer preguntas sobre cualquier tema relacionado con la astronomía.

Tras una experiencia positiva el año pasado con 300 asistentes, se realizará la segunda edición de este evento. Sin necesidad de inscripción, “Perseidas 2023” se convierte en una actividad gratuita abierta para todos los públicos pudiendo todo el que lo desee acercarse en cualquier momento dentro del horario estipulado.

Por otro lado, esta actividad también dispondrá de un espacio habilitado para que la gente que necesite utilizar el móvil lo realice ahí, “pues la propia persona que lo esté utilizando durante un cuarto de hora no va a poder ver bien el cielo porque tiene que dilatar otra vez la pupila y además molesta a los demás” asegura Lolo Lorenzo, director de la actividad y secretario de la Asociación de Vecinos Insua.

Además, Lorenzo aconseja a la gente que acuda que traigan una colchoneta o una silla para estar cómodos y algo de ropa de abrigo para pasar la noche. Pero eso no es todo, pues también recomienda que “no anden encendiendo linternas ni móviles y que no manipulen el equipo porque es bastante caro y no se puede estropear. Además, ya habrá un operador que se encargue de ello y al cual pueden preguntar lo que quieran”.

De este modo, aún pendientes y preocupados ante la posibilidad de que el tiempo juegue en su contra esperan que no sea así. Así después de meses de preparación con todo atado lo máximo posible“esperamos que sea algo itinerante y poder hacer una actividad de estas todos los años” destaca Lorenzo.