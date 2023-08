El festival Son de Marín llenó de música la villa con un total de 23 actuaciones

Un total de 23 actuaciones integraron el festival Son de Marín, que se celebró este fin de semana en las calles y plazas de esta villa. La programación contó con el concierto Marín Canta, y Saljariteiros, en la Alameda, así como con pasacalles protagonizados por Cantareiros de Marín, Zumbi Kids, Os de Marín y Os Chaneiros, que animaron la villa. En distintos puntos del casco urbano también actuaron Fentos e Frouma, en la Banda do Río (Underground); Banda de Música de Marín, en Fondo do Saco; As Ferriñas, na Rúa Lameira (Cortijo); Marín In Verso, na Praza do Reloxo; Grupo Rever, Palco de la Música. Actuaron también la Escola de Pandereteiras de Trompos Ós Pés, en Rúa Lameira (Cortijo) y Cuestión de tiempo (versiones), en la Praza 8 de Marzo. El evento contó un año más con un homenaje John Balan, músico y leyenda imprescindible de Marín.