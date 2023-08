El mayor riesgo: las parcelas privadas sin limpiar

El monte de A Fracha se teñía de negro hace un año. Un gran incendio forestal asolaba una vez más la divisoria natural entre Pontevedra de Ponte Caldelas, con un fuego que aquel 6 de agosto de 2022 se logró detener a 500 metros de las viviendas. Los vecinos rememoraban de nuevo las tristes escenas vividas en 2006, cuando la comarca ardía de forma inclemente en una de las oleadas de incendios más devastadoras que se recuerdan.

Hace hoy un año el fuego volvía a rodear núcleos de población como Xustáns o Baltar, en Ponte Caldelas; o Ponte Sampaio y A Canicouva en el municipio de Pontevedra. Los vecinos de estas poblaciones aún recuerdan con temor aquel siniestro, en el que vivieron dos angustiosas noches con las llamas “a las puertas” de sus casas, y cruzan los dedos para que no se vuelva a repetir. En todo caso, temen que esto dependa principalmente de la propia naturaleza, ya que coinciden en denunciar que poco o nada se ha hecho para evitar que se repitan catástrofes como las de veranos anteriores.

El fuego de hace un año se originó a media tarde del viernes 5 en Xustáns, Ponte Caldelas, pero el fuerte y cambiante viento no solo avivó las llamas, sino que también las desplazó por toda A Fracha, desde Ponte Sampaio hasta A Reigosa, Cristo Rei, Baltar, Vilar, O Rañadoiro o A Canicouva.

En aquella primera jornada no se logró controlar el fuego, por lo que el incendio se extendería durante dos días. En la segunda jornada se levantó además un fuerte viento, que acercó las llamas a las inmediaciones de las casas, por lo que el siniestro requirió un gran despliegue de medios humanos y materiales. Intervinieron 24 agentes, 59 brigadas, 41 motobombas, cuatro palas, una unidad técnica de apoyo, ocho aviones y diez helicópteros, según uno de los balances que pasó entonces la Consellería de Medio Rural. También se desplazó la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Este monte, que ya había sufrido los graves incendios de 2006, volvía a acumular mucha maleza, de modo que el fuego se propagó rápidamente y se extendió hasta A Canicouva, donde se controló justo al llegar al río y en la pista del Coto das Folcadas, como recuerda Juan Carlos Portela, vecino de A Canicouva.

Casi 400 hectáreas

Al menos 380 hectáreas de terreno, según el balance de la consellería, quedaron calcinadas en aquellas dos jornadas de incendio. Por fortuna no hubo que lamentar víctimas y finalmente el fuego tampoco alcanzó las casas, pero los vecinos se lamentaban de volver a ver cómo el pulmón natural de la parroquia quedaba igual de herido que en 2006, cuando la oleada de fuegos arrasó la zona.

“Aquelo fora terrible”, afirma José, vecino de Xustáns. “Antes o lume se apagaba cunha rama porque os montes estaban limpos, pero agora é imposible facerlle frente porque están cheos de maleza e en canto prenden, acabouse”, sentencia.

Para este vecino de Ponte Caldelas “os montes están peor que nunca” y desde su experiencia vital explica las causas: “Antes había que ir a por toxo ao monte porque facía falta para as cuadras. Iso acabouse, e por que se acabou? Porque non te deixan ter nada, nin animais nin nada”, lamenta este vecino.

“O monte está arruinado porque xa non se vai a él a nada; antes había pastoreo, había vacas, había cabras, e agora ninguén ten nada, porque non compensa, é ruinoso. Agora legalmente non podes vender o leite, así que xa non tes vaca; non podes vender os ovos: non tes galiñas, e así con todo”, razona este vecino respecto a la falta de aprovechamiento sostenible de los recursos del rural.

Siendo vecino de esta parroquia de Ponte Caldelas, José no puede asegurar que desde las administraciones públicas se haya hecho algo para evitar otra catástrofe como las ya sufridas. “Si se fixo algo no monte, eu non os vin”, explica. Así, “isto vaise repetir cada ano e se non é aquí vai ser noutro lado, porque está todo igual”, teme este vecino.

Claudio Dacal, que además de vecino de Baltar fue directivo de la comunidad de montes de este núcleo de Ponte Caldelas, sostiene sin embargo que el terreno “agora está máis limpo” y asegura que “cando foi o do incendio fixeron algún cortalumes”. Dacal explica también que ahora hay menos maleza en el monte, por lo que es más difícil que vuelva a arder, al menos próximamente.

La comunidad de montes de Baltar perdió unas 5 hectáreas de terreno productivo en los incendios de hace un año y para este exdirectivo de la comunidad, lo peor de la situación del monte es que “coma nós están a maior parte das parroquias, porque aquí ninguén se preocupa de evitar os incendios, só se acordan deles cando se producen, e é ben certo que os incendios do verán apáganse no inverno”.

Las comunidades de montes se preocupan de limpiar y mantener sus terrenos en buen estado, pero el principal problema radica en las fincas privadas de las que se desconoce el propietario y que acumulan maleza, que es letal en caso de que se desate un incendio.

El alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, recuerda en todo caso que el fuego de hace un año se paró en este municipio precisamente en la franja abierta en Baltar y que evitó que la que las llamas llegasen hasta las viviendas.

El fuego se quedó a 500 metros, como recuerda el regidor, quien explica que desde este Concello, y en las medidas de sus posibilidades, se ha estado trabajando para mantener en condiciones las franjas cortafuegos. También se ha instado a los dueños de las parcelas a mantenerlas en buen estado de conservación, algo que es un arma eficaz para evitar la propagación de nuevos fuegos.

En las últimas semanas se han ejecutado estas órdenes de limpieza de las fincas, pero el problema radica en que se han detectado hasta 15 parcelas de propietario desconocido.

El regidor local incide en la necesidad de tener las parcelas más próximas a las viviendas en condiciones, sin maleza.

Díaz asegura, por otra parte, que en el siniestro de hace un año se actuó con celeridad para evitar que el desastre fuese aún mayor y que las llamas llegase a alcanzar las viviendas.

En todo caso, la crisis climática global y la situación en la que se encuentra el monte gallego en particular, en gran parte atestado de especies pirófitas como es el eucalipto, no hace ser optimistas sobre la prevención de incendios forestales. Muchos vecinos dicen que “cruzan los dedos” para que este desastre no se vuelva a repetir.