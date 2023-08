El fenómeno “Barbie” tiñe de rosa el cine en Pontevedra

Está siendo todo un fenómeno entre generaciones de varias décadas, hasta el punto de que con hacer una simple búsqueda en Google con las palabras “película Barbie” la pantalla adquiere un fondo rosa y comienzan a centellear estrellas en tono fucsia. La famosa muñeca de Mattel protagoniza la cinta que se mantiene en los cines con una elevada afluencia de espectadores y que tanto está dando que hablar. Contrariamente a lo que la opinión pública pudo pensar en un primer momento, la historia intenta acabar con los clásicos clichés y recurre a un mensaje feminista, algo “comercial” quizás, pero con el objetivo de sacar a Barbie del mundo materialista y opresor en el que ha pasado toda su vida.

Sea como fuere, la fórmula está funcionando, ya que cada tarde y noche niños, adolescentes y adultos se acercan en Pontevedra a disfrutar de la película, que Cinexpo ofrece en tres sesiones diarias.

Lo más llamativo es la forma en que muchos de los asistentes se visten, con predominancia del color rosa, el representativo desde siempre de la muñeca y sus accesorios.

Así, en el acceso a Vialia y en las colas que se forman se puede ver a numerosos grupos vestidos con prendas rosas o de “merchandising” de Barbie y Kent,a los que en la cinta dan vida Margot Robbie y Ryan Gosling, respectivamente.

“Ya teníamos decidido desde hace tiempo que íbamos a venir de rosa, ellos también”, afirma una niña pontevedresa señalando a sus amigos chicos.

Por lo general, los fans simplemente eligen una prenda de este color en su armario o la toman prestada de algún familiar o amigo, pero los más exigentes no han dudado en comprarse algo que lleve el rostro de la muñeca o algún símbolo que la identifique, así como su nombre. Tanto es así que en las grandes cadenas en las que se suelen vender estos artículos se han agotado; también en las tiendas más pequeñas que los comercializan con frecuencia.

También es habitual que los espectadores vayan con algunos de los complementos más asociados a Barbie, como los collares, bolsos o gafas de sol característicos de este personaje de ficción.

La película se estrenó el pasado 20 de julio. Está dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie, Ryan Gosling, y Emma Mackey. En Pontevedra, Cinexpo ofrece pases a las 18 horas, 20.30 horas y 22.30 horas.

En la comedia, Barbie (Margot Robbie) lleva una vida ideal en Barbieland. Allí todo es perfecto, con fiestas y donde todos los días son el mejor día. Pero Barbie se hace algunas preguntas, cuestiones bastante incómodas que no encajan con el mundo idílico en el que ella y las demás viven. Todo cambiará cuando decida viajar hasta el mundo real. Su compañero Ken (Ryan Gosling) irá con ella, juntos descubrirán cómo es el mundo de verdad, algo que no gustará nada al CEO de Mattel (Will Ferrell).