La ya tradicional ofrenda floral en el Cementerio de Santo Tomé de Piñeiro en la memoria de Manuel Outeda, más conocido por su nombre artístico, John Balan, con el acompañamiento del grupo Os de Marín, dio el pistoletazo de salida a una nueva edición del festival Son de Marín, una cita que siempre tiene como referencia la figura de Balan, músico y leyenda imprescindible de la villa.

John Balan ocupó una página especial en la historia marinense del último siglo; un artista singular y popular que era capaz de transformar sus labios en trompetas, trombones o saxos mientras sus dedos golpeaban rítmicamente en la famosa puerta y alternaba música y letra de boleros para asombro de propios y extraños.

Ya por la noche, a las 21.00 horas, tuvo lugar el concierto Marín Canta, de Saljariteiros, en la Alameda. En este acto hubo una mención especial a José Ramón Pérez Gómez “Morgan”, uno de los vecinos que más trabaja día a día por la dinamización cultural y social de Marín.

La jornada de hoy, sábado, arranca a partir de las 11.00 horas con los pasacalles: Cantareiros de Marín, Zumbi Kids, Os de Marín y Os Chaneiros serán los encargados de la dinamización musical. Acto seguido, comenzarán las actuaciones en distintos puntos del casco urbano de Fentos e Frouma, en la Banda do Río (Underground); Banda de Música de Marín, en Fondo do Saco; As Ferriñas, na Rúa Lameira (Cortijo); Marín In Verso, na Praza do Reloxo, y Grupo Rever, en el Palco de la Música.

A las 12.30 horas actuará la Escola de Pandereteiras de Trompos Ós Pés, en la Rúa Lameira (Cortijo) y a las 13.00 horas, Cuestión de tiempo (grupo de versiones), en la Praza 8 de Marzo.