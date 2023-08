El cierre por toxina hizo caer la producción de mejillón en la ría más de un 30% durante 2022

Los efectos de la toxina en los polígonos de mejillón del distrito de Portonovo, el que incluye la costa de Poio y Sanxenxo, provocaron una importante caída en la producción el año pasado, que se redujo más de un 30%.

Así se desprende del balance anual de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia: “Anuario de acuicultura 2022”. Según el informe oficial, en esta zona de la ría de Pontevedra se produjeron más de 9,5 millones de kilos de este bivalvo, que supusieron un 4,36% de la producción total gallega.

Fueron bastantes menos que el año anterior, 2021, cuando se habían producido 14 millones de kilos, un año especialmente beneficiado por la elevada demanda de conservas por la pandemia del coronavirus.

Desde la Consellería do Mar se destaca que “la industria de cultivo marinos ocupa un hueco de gran importancia en la economía de Galicia y es vital para la aportación de proteína marina a la ciudadanía”. “Esta actividad resiste con vigor en un contexto difícil marcado por la crisis de precios actual o los efectos de la guerra en Ucrania en la economía”.

Pero, a mayores, el sector estuvo afectado en gran medida por el cierre por toxina en la ría de Pontevedra, siendo el período más largo el que abarcó todo el verano y que no permitió la apertura de la producción en las bateas de mejillón hasta mediados de noviembre. “Fueron cuatro meses y medio continuos, a los que hay que sumar otros períodos antes”, asegura a FARO Manuel Ferreiro, presidente de la Asociación de Mejilloneros de Combarro y Raxó (Amecomra), que agrupa a una docena de bateeiros y 21 bateas.

En cualquier caso, pese a esta caída en las cifras en 2022 respecto a 2021, a nivel económico la producción en el citado distrito de Portonovo (Poio + Sanxenxo) se tradujo en 6.025.534 euros en ventas, según el “Anuario de acuicultura 2022”. Son casi un 18% menos que las alcanzadas en 2021, cuando habían sido 7,3 millones de euros.

El precio medio del mejillón durante el año pasado se situó en 0,63 euros el kilo en esta zona, frente a la media gallega, de 0,69 euros.

“Estas cifras son solo un pequeño ejemplo del valor transcendental de la acuicultura y de su papel para garantizar la soberanía alimentaria. También son un indicador del valor socioeconómico de esta actividad en nuestra comunidad”, considera la Consellería do Mar.

“El problema es cuando hay un cierre tran grande como ese que sufrimos, porque julio y agosto o Navidades son meses importantes”, destaca, por su parte, Ferreiro.

Ayudas de la Consellería do Mar

Precisamente, hace unos días el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, anunció ayudas en el ámbito de la acuicultura para compensar hasta el 50% del descenso en los ingresos registrados en 2022 por los productores de moluscos a consecuencia de los episodios recurrentes de toxinas marinas en las rías gallegas. Según un informe del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar), los polígonos de bateas que tuvieron un número de días de prohibición de la actividad superior a cuatro meses por la presencia de toxinas fueron cinco: los A, B y C de Portonovo y los A y B de Bueu. Los profesionales del sector pueden optar ahora a estas ayudas.