El Concello de Pontevedra ha publicado la organización del tráfico y el cierre de calles afectadas por las fiestas de A Peregrina. El operativo de tráfico especial con motivo de la semana grande de la ciudad se pondrá en marcha el martes 8 de agosto, según anunció la alcaldesa en funciones y portavoz del gobierno local, Eva Vilaverde.

Así, la calle Alameda será cerrada al tráfico ese día a las 23.00 horas. De manera previa, será colocada la señalización y vallados que prohiben el estacionamiento en las calles Xeneral Martitegui (a partir del lunes 7 de agosto a las 15.00 horas) y calle Alameda (a partir del 7 de agosto a las 21.00 horas).

El cierre de las calles Alameda y Reina Victoria conllevará una modificación de la señalización y cambios de sentido de circulación en otras vías. De este modo, en la Rúa Echegarai se restringe la circulación excepto para residentes y servicios. El acceso se hará por Maestranza, ante la fachada principal de la facultad de Belas Artes y Ambulatorio Virxen Peregrina.

Cambio de sentido

En Xeneral Martitegui se invierte la dirección de la calle, con el fin de permitir el acceso a la calle Maestranza-Echegarai y aparcamiento de la Plaza de España.

En la rúa de San Roque se restringe el tráfico de acceso desde Corbaceiras hasta la calle Alameda, excepto para los residentes. El Paseo de Colón será de dirección obligatoria hacia Corbaceiras, excepto la entrada al aparcamiento soterrado (acceso por la calle Reina Victoria).

Por otra parte, se prevé el traslado de la parada de Taxis a la calle Xeneral Martitegui (margen izquierdo según el nuevo sentido de circulación). En la margen derecha será la zona de carga y descarga, servicios y reserva de estacionamiento para personas con movilidad reducida (cerca de la Alameda).

Cortes y desvíos

Por otra parte, los puntos de corte o desvíos mientras duren las fiestas de A Peregrina se producirán en la Glorieta del Paseo de Colón con Reina Victoria); en la glorieta del Paseo de Colón con la Alameda, excepto garajes; entre la Alameda y Marescot y, por último, en As Corbaceiras con San Roque, excepto para residentes y servicios.

El domingo 6, coincidiendo con las corridas de toros, un operativo especial de la Policía dejará los aledaños de la plaza de San Roque listos para la celebración de los espectáculos taurinos con seguridad para las personas.

Así, el domingo 6 y desde las 8.00 horas se prohíbe el estacionamiento en las calles próximas a la Plaza de Toros: Víctor Said Armesto, Campo da Torre y Nostramo Lourido.

Desde las 18.00 horas de la tarde del domingo quedarán peatonalizadas las calles Alameda, Reina Victoria y buena parte de Colón y San Roque, así como las que rodean la plaza y otras menores.

Señalización efímera informará de los recorridos

En conjunto, será necesario desplegar un total de 25 vallas con señalización efímera en el entorno de las fiestas. La avenida de San Roque quedará cortada en As Corbaceiras en sentido subida, así como Víctor Said Armesto y otras menores que dan acceso a la plaza de toros. También se cortará el Paseo de Colón a la altura de la calle Monteleón, de tal manera que los vehículos que circulen por esta vía desde A Barca deben dirigirse a la avenida de Uruguay. Los vehículos que circulen desde esta por Irmáns Nodales, tendrán que volver a As Corbaceiras por San Roque.

Policía

En cuanto a los efectivos humanos de la Policía Local, tanto para la celebración taurina como para la multitudinaria fiesta posterior del sábado, la previsión consiste en reforzar los servicios con respeto a lo que es habitual que se organicen a lo largo de los turnos de tarde y noche para que las corridas de toros y las fiestas de Peñas discurran con tranquilidad, según indica Vilaverde. También se cuenta con la colaboración y los refuerzos de la Policía Nacional, con quien el Concello coordinó los operativos.