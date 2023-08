El dilema de las autoescuelas cada verano: Más alumnos pero menos exámenes prácticos

Sin embargo, los profesionales lamentan que la Dirección General de Tráfico (DGT) no refuerce su plantilla en estos meses, porque solo pueden enviar a los exámenes prácticos a un porcentaje de alumnos muy bajo. “Es el momento con más alumnos, pero también con menos exámenes porque es cuando hay menos efectivos, pero la gente también tiene derecho a irse de vacaciones, hay que adaptarse”, comenta con resignación Moncho Martínez, propietario de la autoescuela Almar y miembro de la directiva de la Asociación Provincial de Autoescuelas.

Martínez explica que en este sector el trabajo “va por picos”. Según sus datos, las matriculaciones han bajado en los últimos años, pero los meses de verano siguen siendo los más fuertes del curso. “Después de 2020, que fue un auténtico boom, trabajamos a un ritmo muy alto, ahora creo que la situación se ha estabilizado”, apunta.

La inflación que provocó la pandemia de COVID y después la guerra de Ucrania, especialmente en lo relacionado con el precio de la gasolina, obligó a las autoescuelas a ajustar sus precios para poder sobrevivir, tal y como ha sucedido en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad, y esa subida ha sido también uno de los motivos para que se estabilizara la demanda con respecto a 2020.

Pero en verano la situación es la de todos los años. “Nosotros tenemos lista de espera. Compramos otro coche y contratamos otro profesor para hacer frente a la demanda”, explica Sheila, responsable de la Autoescuela Sí Puedo!. En la misma línea se expresa la responsable de la Autoescuela Teucro, que apunta que “después de la pandemia subieron mucho las matriculaciones, también para sacar el permiso de moto. Nosotros tenemos lista de espera para las clases prácticas por la limitación a la hora de hacer los exámenes”.

Desde finales del mes de julio el sistema para la recuperación de puntos del carné de conducir ha pasado de ser un servicio con un sistema cerrado y con precios fijos a uno abierto y con tarifas libres. La DGT ha realizado este cambio por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE que consideró ilegal el anterior sistema para la recuperación de puntos del carné.

A raíz de este cambio en el modelo de concesión, más de 140 autoescuelas de todo el país han solicitado a Tráfico la autorización para impartir clases a conductores que hayan perdido todos o alguno de los puntos del carné. Desde el sector de las autoescuelas auguran que el nuevo sistema al que aboca la sentencia de la UE será un “auténtico caos”, en palabras del portavoz del sector de las autoescuelas en Galicia, Pablo Pérez Mayobre. Alude a dos problemas que acarreará el nuevo contrato, que permitirá a cualquier autoescuela realizar estos cursos y no estarán sujetos a precios fijos, como hasta ahora. Por un lado, asegura, los nuevos cursos serán “incontrolables” a nivel inspección y que tendrá consecuencias económicas, ya que al haber proliferación de autoescuelas que imparten estos cursos y además con precios libres, se pasará de tener clases de unos 20 alumnos a 5.

Estudiantes que aprovechan las vacaciones de verano para sacarse el carné son los principales alumnos de las autoescuelas en los meses de julio y agosto. “El perfil mayoritario son jóvenes de entre 18 y 25 años que quieren sacar ahora por lo menos el teórico y que dejan el práctico para Navidad”, explican desde la Autoescuela Teucro. Pero existe otro perfil que representa un porcentaje importante del alumnado de las autoescuelas: personas de entre 40 y 60 años sobre todo que tienen carné desde hace tiempo pero que le han cogido miedo a conducir y necesitan unas prácticas para volver a ponerse al volante.

Estudiantes que se fueron a la universidad cuatro o cinco años y estuvieron todo ese tiempo sin conducir y que ahora vuelven a casa y quieren coger el coche, pero también personas que se sacaron el carné con 18 años y que no necesitaron conducir hasta casi los 30 por motivos laborales, como fue el caso de Belén Suárez, que relata que “al vivir en Pontevedra, puedes ir a cualquier sitio andando. Ahora, por trabajo, necesito conducir. Primero hice unas prácticas con mi hermano por la zona del campus universitario, pero me daba miedo meterme en la ciudad, por eso volví a la autoescuela en la que había sacado el carné y me comentaron que con unas cinco prácticas sería suficiente; que lo importante era que me quitara el miedo a salir del garaje y a las cuestas”.