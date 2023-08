Celestino Viéitez está decidido a escribir todas aquellas historias que antes no pudo por falta de tiempo. Aclara que esto para él no es un trabajo, sino un placer y aunque nos deja con la espina clavada de saber cuáles son sus proyectos futuros algo que parece claro es que este hombre seguirá escribiendo muchas más obras. Con la idea de que todo el mundo debería saber acerca de sus antepasados, porque ellos han formado parte de la historia del mundo que conocemos actualmente ha escrito la obra ilustrada “Crónicas de Poio 1901-1906”. Presentará este libro el domingo a las 13.00 horas en el Club de Tenis “A Caeira”.

–¿Qué finalidad perseguía con el libro? ¿Por qué decidió escribirlo?

–Hace muchos años entrevistaba a unos jóvenes alemanes que venían a Marín a pasar una temporada junto con su profesor. Me di cuenta que estos muchachos sabían más de la intrahistoria de su pueblo y de los antecedentes de su familia de lo que era normal. Me pregunté el porqué y resulta que les daban clases de la intrahistoria local. Ahí descubrí que nuestras raíces eran sumamente interesantes, porque como decía López de Vega “quien vive a lo pasado lo porvenir advierte”. Y efectivamente me di cuenta que era sumamente interesante y de ahí me decidí a escribir esta serie de libros.

–¿Considera por ello que es importante que la gente sepa de sus antecedentes y de la historia de los lugares?

–Sí, pues esas noticias lo que hacen es involucrar y convertir en noticia a nuestros antepasados. Esas noticias se producen con personas que vivían en la época y tienen mayor relevancia todavía. Estamos viviendo parte de la historia de nuestra familia.

–En la obra que va a presentar este domingo ¿qué noticias se pueden encontrar?

–Hay noticias de todo tipo. También contiene numerosas fotografías y dibujos de época. Pero la más relevante para mí es la inauguración del Puente de A barca, además del asesinato del hijo del periodista pontevedrés Lois que muere asesinado cerca de A Barca y tienen que ir a declarar 108 personas a dicho juicio. Un juicio seguido por más de 2.000 personas. En este libro hay curiosidades muy llamativas. Además de que se pone en valor lo que era la quinta provincia gallega: A Coruña, Ourense, Pontevedra, Lugo y la de Los Riestra.

–¿Cómo ha llevado a cabo la documentación para realizar el libro?

–Recurriendo siempre a los periódicos del pasado. Es la única forma que tenemos para llegar a la intrahistoria. El libro contiene casi 3.000 nombres y apellidos y nos van desvelando esas noticias. Así cuando menos lo esperas aparece el nombre de un antecedente tuyo.

–De este modo, ¿diría que es importante la existencia de periódicos para tener esa documentación en el futuro?

–Sí, pues insisto en que son nuestras raíces. Si accedemos ahí vemos la forma de vida y vamos descubriendo. Así te vas nutriendo de información del pasado que en algún momento determinado puede ser útil para la actualidad.

–¿Ve que ha cambiado mucho el Poio de esa época con el actual?

–Creo que nuestros antepasados pusieron las bases de una sociedad bastante más avanzada de lo que nosotros pensamos. Era una sociedad luchadora y que sabía debatir las cosas. Y tenían una inquietud política por poner las cosas en su sitio.

-¿Qué destacaría del libro para que alguien que no lo ha leído se impulsase a su lectura?

–Le diría que si sabemos el pasado afrontamos mejor el presente y nos formamos para el futuro. La sociedad cuanto más formada e informada esté mejor. Hay una cosa que queda muy clara y siempre pongo sobre la mesa en España hasta hace poco solo leía el periódico el 8%, mientras que en Centro Europa era el 40% de la población; por lo que estos países no necesitaban ayuda económica de los gobiernos y por lo tanto era más libres.

–¿Tiene algún proyecto futuro en mente?

–Hay dos proyectos que me están rompiendo el alma, pero hablaremos de ellos más adelante. Porque esto para mi la verdad no es un trabajo, sino un placer poder hacer estas obras.