Sanidade asegura que no hay “descubiertos” en los PAC del área de Pontevedra y O Salnés

La situación este verano a nivel sanitario está siendo mejor que la del año pasado en el área de Pontevedra y O Salnés, donde “no hay ningún hueco descubierto” en ninguno de los puntos de atención continuada (PAC).

Así lo aseguró ayer el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en declaraciones a la prensa antes de participar en un acto institucional en la Cofradía de Pescadores de Raxó, en Poio.

“Ya el año pasado los profesionales sanitarios cubrieron muchos de esos huecos con jornadas complementarias. Este año la planificación del área sanitaria ha sido incluso más fácil, siempre con el trabajo de los profesionales, y el número de coberturas que se han hecho es razonable”, afirmó García Comesaña, que estuvo acompañado por el gerente del área, José Flores.

Recordó, eso sí, que “siempre estamos expuestos, con esa falta generaliza de médicos, a que si hay uno solo y hay una incidencia durante un día o varios puede no haber ninguno hasta que esos mecanismos de colaboración funcionan”.

“En general, la situación, especialmente en los PAC, es buena y tenemos cubiertas todas las ausencias en estos sin ningún hueco a priori descubierto, aunque insisto, siempre se puede producir alguno de repente por un problema no contemplado”, resumió. En todo caso, recalcó que siempre se contempla esa cobertura en la organización de turnos.

“Quiero destacar el enorme trabajo que está realizando en el área sanitaria todos los días del año; tenemos un área sanitaria de referencia, en la que tanto sus hospitales como sus centros de salud trabajan todo el año muy bien”, dijo el conselleiro.

“En un contexto de falta de profesionales que a veces tenemos de ciertas especialidades, sobre todo en Medicina de Familia y Comunitaria, agradecer el trabajo de las personas que cuando un compañero está ausente, por una baja o vacaciones, lo cubren. Eso es así en todas las áreas, pero destacar especialmente la de Pontevedra”, manifestó.

“Si tuviéramos médicos para contratar, estarían todas las plazas cubiertas. Nosotros no dejamos de cubrirlas porque no queramos, sino simplemente porque no hay profesionales disponibles”, finalizó el responsable de Sanidade.