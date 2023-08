El éxodo del “campamento” de las fiestas

Al borde de la PO-531 que enlaza Pontevedra y Vilagarcía, a pocos metros del polígono empresarial de O Vao, en Campañó, los empresarios de las atracciones que se instalan cada año en las fiestas de la Peregrina han tenido que hacerlo en una nueva ubicación, en peores condiciones y más alejada de la ciudad que la anterior.

Hasta ahora utilizaban el “solar de los circos” de Mollavao, pero esta vez han sido enviados al otro lado del Lérez, a una ubicación que no ha convencido en absoluto a estos trabajadores. Según el Concello, la decisión obedece al veto de Costas (titular del solar de Mollavao) al señalar que es una zona marítimo-terrestre y en ella no está permitido pernoctar ni montar viviendas de este tipo, pese a que se hizo durante años.

La polémica está servida. Los empresarios son enviados al “exilio” y el “solar de los circos” podrá usarse este verano como aparcamiento disuasorio. Hasta el lugar se desplazó ayer por la tarde un responsable del Concello, que acudió para abrir más terreno en el que estacionar uno de los tráileres, que no cabía en otra parte. Explicó a los afectados que tan solo se daría esta situación provisional este año y que el lugar ofrece agua y luz, servicios que no podrían garantizarse en otro terreno. La imagen, por lo pronto, deja bastante que desear: unas cuarenta familias apiñadas, algunas sobre un terreno que “debía ser un pozo rellenado”, niños jugando sobre el barro y cables junto a charcos que más bien parecen auténticos estanques.

Algunos llevan tráileres tan pesados que temen que el terreno ceda, otros dicen que “es verano y traemos a todos nuestros hijos. Ayer pasó un coche a 120 por hora en este desvío. No vamos a tenerlos encerrados en la caravana todo el día”. Todavía queda una semana para la fiesta más grande de Pontevedra, pero desde el lunes se les permite ir asentándose en el lugar: “Nos lleva mucho tiempo la instalación, y las atracciones una vez montadas tienen que pasar una revisión”, explican ellos. La noria, por ejemplo, necesita alrededor de cinco viajes para traer las piezas desde Santiago, donde estuvo hasta la pasada semana con motivo del Apóstol. De hecho, uno de los tráileres lleva dos remolques y ocupa tanto espacio que hubo que abrir expresamente una zona vallada en estos terrenos (de Campañó) para poder aparcar el vehículo.

De estos trabajadores, hay quien dice llevar hasta dos décadas acudiendo a las fiestas de la Peregrina, pagando siempre por su concesión, y este año este “éxodo” le llevó a pensar en “irse antes de empezar la Peregrina”. Los empresarios de las atracciones no comprenden por qué los han enviado a un lugar así, al que solo puede accederse en vehículo y que “no está acondicionado; cada vez que los niños juegan vuelven llenos de barro”, indica Pilar, que tiene tres hijas y ha colocado un plástico delante de la parcela que ocupa su caravana para poder transitar.

Como muchos otros, viene desde muy lejos, Benavente (Zamora), solo para la feria de Pontevedra. Mientras Pilar explica que las condiciones del terreno en el que el Concello ha instalado a los feriantes son “infrahumanas”, unas vecinas ambulantes llegan con una compra de la tienda de bricolaje que tienen a escasos metros. Traen una mesa de plástico para colocar fuera porque “así parece algo menos feo”.

“Este oficio se lo daba yo a más de uno para que supiera lo que se sufre”

Además de la cuestión de la localización de este año, que resuelven con una generalización, “En Galicia no hay recintos feriales decentes, solamente en Santiago tienen una cosa más o menos arreglada”, también indican que “vas a Salamanca o a cualquier lado y tienes un lugar preparado donde te puedes quedar”. Suele decirse que la vida de los feriantes es dura, y las palabras de los trabajadores lo constatan: “El oficio éste se lo daba yo a más de uno para que supiera lo que se sufre”. El trato que recibieron este año los tiene desmoralizados, pues al poco de instalarse, los dueños de las atracciones relatan cómo algunos de los vecinos de la zona se quejaron de su presencia en Campañó: “Les estropeamos las vistas, debe ser. No nos quieren en ningún lado y luego dicen que no hay racismo en España”, denuncian. “Nos tienen aquí como perros”, se queja otro de los feriantes. Dicen que la desinformación de los vecinos les propició ya algún disgusto: “Vino la Guardia Civil y dijeron que nos denunciarían camión por camión”.

Entre las muchas anécdotas que vivieron en apenas tres jornadas instalados en Campañó, cuentan que el panadero, al que conocen desde hace años porque son clientes habituales, “los vecinos no querían dejarlo pasar para que nos vendiera pan. ¿Qué quieren que comamos?”, dice una de las mujeres de la feria de atracciones, indignada. Conscientes de que el estigma pervive, culminan diciendo que son “seres humanos, por si a alguien a veces se le olvida”, y que “pagamos los impuestos, que no son pocos; aquí somos muchas familias y el gasto lo hacemos en la ciudad. Además, la gente que viene a la feria es gente que gasta en la ciudad”.