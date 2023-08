El conflicto por la apertura de Reina Victoria enfría un posible pacto municipal BNG-PSOE

La aprobación de sendas mociones contra el cierre de la calle Reina Victoria y los “lombos” reductores de velocidad en las denominada vías sanitarias, pactadas entre el PP y el PSOE, han enturbiado las negociaciones del pacto de gobierno entre socialistas y nacionalistas. El BNG volvió a reiterar –a través de la alcaldesa accidental, Eva Vilaverde–, que los socialistas no tienen intención de entrar en el gobierno municipal y que así lo han demostrado tanto en las primeras negociaciones del pacto, como en sus decisiones del pleno del pasado lunes, votando con el PP en contra de las medidas de calmado de tráfico que defienden los nacionalistas.

Vilaverde afirmó que el grupo socialista que lidera Iván Puentes ha dejado clara su “decisión de no entrar en el gobierno local” votando con el PP en asuntos esenciales para la acción política del Concello de Pontevedra, como son restringir el tráfico en el centro de la ciudad, o mantener los badenes reductores de velocidad. “Si no quieren estar (en el gobierno) es legítimo, lo que no se puede es embarullar después”, pidió Vilaverde a los socialistas.

Cuestiones “clave”

La alcaldesa accidental afirma que el gobierno local está tomando las decisiones que considera “claves para el funcionamiento de la ciudad y su modelo”, tales como la reducción y merma de tráficos innecesarios y el aumento de la seguridad vial. “Es legítimo que PP y PSOE lleguen a acuerdos que no coinciden con el posicionamiento político que tiene el gobierno, y por eso tomamos nota. Quedó clara su posición, quedó clara cuál es su voluntad al respecto y así fue llevado a pleno. Tomamos nota y esperamos que el vecindario también lo haga si es que tenía alguna duda”, subrayó Vilaverde.

La alcaldesa en funciones reiteró que en el pleno de investidura hubo ocasión de constituir otra mayoría y de hacer alcalde a otra persona, y “pueden hacerlo cuando consideren que sea oportuno. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que hacer, también de manera legítima, es gobernar, y lo vamos a hacer según nuestro criterio político”.

“Nosotros gobernamos siempre de manera coherente con lo que presentamos al vecindario en todos y cada uno de los plenos del mandato anterior y de este. No engañamos a nadie”, argumentó.

Vilaverde también explicó que en las primeras negociaciones del pacto de gobierno con el PSOE, sus responsables ya dejaron entrever su intención de no llegar a un entendimiento. De hecho, explicó Vilaverde, el BNG espera desde el pasado 20 de junio las aportaciones del grupo socialista al programa de gobierno.

Domínguez

Por su parte, el portavoz del grupo popular, Rafa Domínguez, señaló que le sorprendió la “agresividad” con la que se cruzaron reproches nacionalista y socialistas en el pleno del pasado lunes, si bien entiende que antes o después llegarán a un acuerdo para gobernar. “Lo malo es que va ser un gobierno dividido, en el que va a ir cada uno por su lado”, entiende el popular.

Domínguez descarta la posibilidad de la moción de censura contra el gobierno de Lores, porque entiende que el PSOE no la apoyaría.

En cuanto a las mociones aprobadas sobre Reina Victoria y los “lombos”, Domínguez recordó que el Reglamento Orgánico del pleno de Pontevedra establece en su artículo 94 que sus acuerdos “tendrán carácter ejecutivo”.

También recordó que el grupo de gobierno (BNG) solía hacer alusión a la “voluntad de la mayoría social de Pontevedra” expresada a través del pleno, para tomar sus decisiones; mayoría que ahora los nacionalistas no respetarán, cuando anuncian que no cumplirán este acuerdo plenario y ejercerán la potestad que tiene el alcalde para ordenar el tráfico y las obras en la ciudad.

16 concejales frente a 9

Domínguez insiste en solicitar al gobierno municipal “que respete la voluntad de los pontevedreses”, manifestada en el pleno del pasado lunes por los 16 concejales que votaron a favor de la reapertura de la calle, frente a los 9 del BNG que rechazaron la propuesta. Sostiene que se debe llevar a cabo todos los acuerdos por “voluntad y respeto democrático” y formula esta petición “sin descartar otros pasos”, en alusión a los judiciales, no sin antes solicitar los correspondientes informes jurídicos.

“Lores ahora mismo tiene que escoger: si quiere ser una persona democrática, respetando la voluntad de los pontevedreses, o quiere ser un dictador, que solo tiene en cuenta sus aspiraciones”, mantiene el popular.

Domínguez ha querido recordar al alcalde “que vive en una democracia y que la voluntad democrática está contempla en el pleno del Concello de Pontevedra, donde está representados a través de unas elecciones todos los intereses y voluntades de los ciudadanos”.