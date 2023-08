La concejala de Fiestas de Marín, Marián Sanmartín, presentó una nueva edición del festival de música por las calles y plazas de la villa Son de Marín, una cita que siempre tiene como punto de referencia a figura de John Balan, músico y leyenda imprescindible de Marín.

Este año, Son de Marín se celebra el viernes 4 y el sábado 5 de agosto. El viernes arrancará la programación a las 13.00 horas con la ofrenda floral en el Cementerio de Santo Tomé de Piñeiro en la memoria de John Balan, con el acompañamiento del grupo Os de Marín.

A las 21.00 horas, será el concierto Marín Canta, de Saljariteiros, en la Alameda. En él, habrá una mención especial a José Ramón Pérez Gómez, Morgan, uno de los vecinos que más trabaja día a día por la dinamización cultural y social de Marín. Ya el sábado, la jornada arrancará a partir de las 11.00 horas con los pasacalles: Cantareiros de Marín, Zumbi Kids, Os de Marín y Os Chaneiros. Acto seguido, comenzarán las actuaciones en distintos puntos del casco urbano de Fentos e Frouma, en la Banda do Río (Underground); Banda de Música de Marín, en Fondo do Saco; As Ferriñas, na Rúa Lameira (Cortijo); Marín In Verso, na Praza do Reloxo; ○ Grupo Rever, Palco de la Música.

A las 12.30 horas actuará la Escola de Pandereteiras de Trompos Ós Pés, na Rúa Lameira (Cortijo) y a las 13.00 horas Cuestión de tiempo (versións), Praza 8 de Marzo. Las actuaciones continuarán de noche.