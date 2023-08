El viernes 25, a las 18.30 horas abre las puertas el esperado festival Río Verbena a las orillas del Lérez con la mejor selección musical en el Recinto Ferial. Este nuevo evento celebra su segunda edición por todo lo alto con artistas de la escena independiente y de género urbano. Aunque todavía quedan entradas, se espera completar el aforo. Pueden adquirirse todavía por internet abonos completos o por días.

En general, la cita contará con estilos para todos los gustos y promete inundar de buena música y buen ambiente la Boa Vila. Para su edición de 2023, Río Verbena cuenta con el apoyo y el respaldo de la Xunta de Galicia, Xacobeo, el Concello de Pontevedra, así como Estrella Galicia, Gadis y Monkey Shoulder.

El primer concierto es el de Chroma, a las 19.15 horas, seguido de Trueno a las 20.00 horas, La Mosca Valiente a las 21.15 horas, SFDK 22.00 horas, O Rabelo 23.15 horas, Dellafuente a medianoche, Thom Archi a las 1.00 horas y Certain People a las 1.45 horas.

El sábado, las puertas abrirán a las 17.30 horas e inaugurará la jornada Desconcerto a las 18.00 horas, seguido de Blanco Palmera a las 18.45 y Conductores Sucidicas a las 19.30 horas. Por la noche, Jenny And The Mexicats a las 20.00 horas, Marilia Monzón a las 21.00 horas y Xoel López a las 21.45 horas. A continuación, Flecha Valona a las 23.00 horas, Vetusta Morla a las 23.45 horas, The Rapants a las 1.15 y, como colofón final, Galician Army a las 2.00 horas.

Única fecha en Galicia

La importancia de la música gallega es esencial para el festival, que combina artistas de la comunidad con oferta nacional e internacional. Xoel López es sin duda uno de los artistas musicales más solventes y representativos de la escena independiente iberoamericana. Su música destaca por un sonido cargado de personalidad e influencias musicales. Con un directo potente, eléctrico y virtuoso, hará vibrar a un público de cualquier generación.

Gracias al sólido apoyo de instituciones y empresas, el Río Verbena busca consolidarse en la ciudad como un evento musical de referencia, en el que actuarán artistas emergentes que ya gozan de una gran acogida y han estado en todos los festivales este verano, como The Rapants, o el ya consagrado Dellafuente, cuya única fecha en Galicia será el día 25 en este festival

.

También visitará Pontevedra el grupo Vetusta Morla, que puede presumir de contar con uno de los mejores directos de nuestro país, capaz de llenar estadios. Con su gira Cable a Tierra nos presentan ritmos de los folclores de aquí y del otro lado del Atlántico.

El festival de música “made in Pontevedra” Río Verbena nació en 2022 con la intención de posicionar a Pontevedra y Galicia en el mapa de grandes producciones musicales a nivel nacional con una cuidada programación. El Río Verbena reúne en la ciudaddel Lérez lo mejor de la música urbana e independiente con amplia representación de la escena local en un enclave inigualable junto al río Lérez.