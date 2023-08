El gobierno local no abrirá al tráfico Reina Victoria e invita a PSOE a PP a formar un nuevo ejecutivo

La moción aprobada en el pleno por PSOE y PP, en la que se insta al gobierno municipal a abrir al tráfico la calle Reina Victoria, no tendrá efectos en la práctica. La alcaldesa accidental, Eva Vilaverde, recordó ayer que la competencia ejecutiva de la ordenación del tráfico, o de realizar obras en la ciudad, depende exclusivamente del gobierno local.

Vilaverde Pego quiso hacer esta aclaración ante las preguntas y dudas del vecindario surgidas a raíz de los acuerdos plenarios entre el PP y PSOE realizados el pasado lunes, tanto alrededor de la calle Reina Victoria como de la eliminación de los “lombos” reductores de velocidad en las denominadas vías sanitarias.

“Los pactos alcanzados por el PP y el PSOE solo muestran una opinión política compartida a la hora de atacar el modelo de ciudad”, señaló la alcaldesa en funciones. “El cierre de Reina Victoria es una de las piedras angulares para seguir avanzando con el modelo de ciudad. Su reapertura significaría la vuelta de un tráfico excesivo a Eduardo Pondal y otras calles de la ciudad”, indicó Vilaverde.

“Mientras el BNG esté en el gobierno de Pontevedra, el vecindario puede estar tranquilo porque nosotros no vamos a levantar lombos que salvan vidas y que fueron pedidos por la gente, ni abrir calles que con sus cierres mejoraron la calidad de vida de los pontevedreses y de las pontevedresas”, afirmó la alcaldesa accidental.

Moción de censura

“Si el PP y el PSOE de Pontevedra están de acuerdo en cosas tan importantes como esta y las quieren hacer efectivas, la única manera que tienen para hacerlo es llegar a nuevas mayorías para gobernar esta ciudad ya que el pleno no tiene competencias en este campo”, dice Vilaverde, reiterando la idea ya lanzada en el pleno por el concejal nacionalista César Mosquera, quien aludió a una posible moción de censura contra el gobierno de Fernández Lores.

Mosquera también reiteró ayer que los acuerdos de PP y PSOE no obligan al gobierno municipal “y ellos lo sabían bien antes de aprobarlos”, aseguró el edil delegado de Mellora Urbana. La ordenación del tráfico en la ciudad es una competencia del alcalde, señaló Mosquera, quien califica el texto aprobado por socialistas y populares como una declaración política. “Es como decirlo en una rueda de prensa o en una entrevista, no tiene ningún efecto”, explica Mosquera.

La circulación rodada de la calle Reina Victoria afecta a todo el centro de la ciudad, según señala el concejal, y particularmente a zonas como Campolongo y la avenida de Eduardo Pondal, donde los propios vecinos solicitaron al Concello una restricción de tráfico, que en gran parte se logró tras el cierre de Reina Victoria.

Para el gobierno que preside Miguel Anxo Fernández Lores lo aprobado en el pleno del pasado lunes es una mera puesta en escena sin efectos prácticos. “Incluso si ellos tuvieran capacidad para ejecutar el acuerdo dudo mucho que lo hicieran”, aseguró César Mosquera.

Quienes sí desean que la moción aprobada en el pleno se convierta en una realidad son muchos vecinos y comerciantes del ámbito de Reina Victoria, que en numerosas ocasiones han manifestado su deseo de que la calle recupere el tráfico y el tránsito de personas y vehículos que tenía antes de su cierre para convertirse en un parque de patinaje.

Por la misma razón, la competencia exclusiva de la Alcaldía para regular el tráfico en la ciudad, también quedará sin efecto el acuerdo alcanzado entre populares y socialistas para eliminar “lombos” en las denominadas vías sanitarias.

En el pleno del pasado lunes, PSOE y PP también se pusieron de acuerdo para aprobar una moción que demanda al gobierno local la eliminación de estos badenes reductores de velocidad en las carreteras de acceso a los centros hospitalarios. Otra resolución que se quedará en nada, dado que el pleno no es competente para tomar tal decisión.

Por otra parte, César Mosquera mantiene lo manifestado en la sesión plenaria respecto a que el PSOE ha decidido no formar parte del gobierno municipal. “Es legítimo, es respetable y tampoco pasa nada”, subraya el concejal nacionalista, quien recuerda que ya en anteriores mandatos el PSOE local puso obstáculos a la gobernanza liderada por Miguel Lores.

Los nacionalistas no se acobardan ante este envite del grupo socialista y le reiteran que si quieren impedir el gobierno de Miguel Lores “tienen la opción de acudir a la moción de censura”. Un acuerdo entre populares y socialistas echaría del gobierno municipal a Lores, tras seis mandatos consecutivos.

Ven inviable retirar el muro que separa la calle de la Alameda

En la sesión plenaria del pasado lunes, el portavoz del grupo socialista, Iván Puentes, aseguró que las negociaciones para formar gobierno con el BNG siguen abiertas y reiteró que no obstaculizará un posible pacto. Sin embargo el nacionalista César Mosquera indicó ayer que tras la última reunión de ambos grupos, el pasado 20 de junio, se acordó presentar por escrito una propuesta con las demandas básicas para llegar a un acuerdo, que hasta el momento no se ha presentado. “Está claro que quieren dar largas; han decidido no estar en el gobierno, al menos por ahora”, afirma Mosquera.

La moción acordada por socialistas y populares sobre Reina Victoria contempla, entre otras cosas, la transformación de todo el espacio en una calle de plataforma única con preferencia peatonal, la apertura de los Jardines de Vincenti (parque de las Palmeras) a esta calle, mediante unas escaleras a lo largo de todo el ámbito, que conecten ambos espacios y, al mismo tiempo, actúen como gradas para los eventos que se puedan organizar en esta nueva zona convertida en una gran plaza de usos múltiples”. Mosquera asegura que es inviable, ya que Patrimonio ni siquiera ha permitido que se derribe un pequeño muro situado entre la alameda y la Subdelegación de Defensa, en la calle Cervantes. Se trata de un muro relativamente moderno, de los años 70, que el Concello no puede tocar. “Mucho menos el cierre del parque hacia Reina Victoria, mucho más antiguo y valioso desde el desde el punto de vista Patrimonial”.