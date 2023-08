Con su familia al frente de Alcurrucén, una de las ganaderías más conocidas del toro bravo español, Luis Manuel Lozano es también apoderado (ha conducido la carrera de figuras como César Rincón, El Juli o Sebastián Castella) y empresario de la plaza de Pontevedra.

–¿Cómo está evolucionando la venta de entradas para la mini feria?

–Estamos muy contentos. Ya en la presentación de los carteles notamos que había muy buena aceptación y tanto en la venta de abonos como en la de entradas sueltas vemos que todo va a muy buen ritmo. El abono ha subido y la venta de entradas sueltas va a muy buen ritmo, esperamos que haya dos muy buenas entradas.

–¿Cuánto tiempo lleva su familia al frente de la plaza de Pontevedra?

–Pues mucho tiempo. Ya en los años 60 ellos fueron empresarios con los hermanos Dominguín. Después desde el año 71 o 72, me pierdo un poco, compraron la plaza y la explotaron como propiedad, y desde ahí hasta hoy todos los años de manera indefinida.

–¿Su familia siempre ha estado vinculada al mundo del toro?

–Siempre, mi padre fue matador de toros y a partir de ahí siempre han estado vinculados. Tocaron la parcela del apoderamiento, empezaron con Palomo Linares, después empezaron a dar toros en distintas plazas hasta llegar a ser empresarios de Madrid y luego también desde el año 76 compraron unas vacas a los hermanos Núñez y tienen la ganadería desde esa época.

–¿La faceta de ganadero da muchas satisfacciones o son más los disgustos?

–Las dos cosas. Se tiene mucha pasión por el ganado bravo, mucho cariño, mucho amor, estamos siempre muy pendientes de ellos, de su crianza, luego de la selección, de que haya productos buenos. Y muchas veces sale uno muy contento y otras, como no depende de uno sino también de las condiciones que el animal demuestre en la plaza, pues no ves que hayas tenido el resultado que uno desea. Pero con mucha afición y mucha ilusión siempre hay que sacar lo positivo.

–¿Cómo se organiza una ganadería de toros bravos?

–Obviamente tienes que tener unas fincas que tengan las características idóneas para los toros, porque ellos están criados de una manera salvaje, están a campo abierto, necesitan unas extensiones grandes, normalmente dehesas, para que estén en su hábitat natural. Y luego se les ayuda con pienso para que tengan un desarrollo normal y después poder ser lidiados, cuando cumplen 4 o 5 años se les lidia pero hasta ese momento están en su hábitat natural de una manera totalmente silvestre.

–¿Impactó mucho la pandemia en las ganaderías?

–Sí porque las vacas no dejaban de parir, los toros cumplían años y no se podían lidiar. Había demasiados toros y ningún festejo, entonces, claro, no dejaban de comer, y los tuvimos que aguantar y obviamente mantener a base, como se suele decir, de nuestro bolsillo.

–¿Se ha recuperado la fiesta a los niveles de prepandemia?

–Estábamos muy preocupados, porque cuando hay una situación como esta, un frenazo tan seco como fue la pandemia, pensábamos que al ser sector ocio podría que la gente no volviese a tener la misma afición, no volviese con la misma intensidad. Y los resultados están siendo muy halagüeños, estamos muy optimistas porque estamos viendo un revulsivo en la tauromaquia en general, está yendo la gente a los toros más que en prepandemia, se están dando más festejos y luego, algo que nos motiva y nos ilusiona mucho, es que estamos viendo muchísima gente joven.

–¿Han pensado en ampliar la mini feria pontevedresa?

–La plaza lo irá diciendo. Nuestra ilusión sería poder dar el mayor número de festejos posible, porque eso significa que es rentable y la afición lo demanda con su asistencia. Si este año los dos festejos, como pinta, tienen un número de asistentes importante se puede ir pensando ya en un tercero. La base de un tercer festejo es que los dos primeros se consoliden y haya una asistencia de gente importante. A partir de ahí se puede pensar en más, y así sucesivamente. Todo va en la salud que demuestre la plaza.

–¿Cómo es el mundo del toro?

–Primero es un gran desconocido para mucha gente. Es un mundo en el que hay muchos valores, mucha jerarquía, mucho respeto. Valoramos mucho la tradición de tantos años, y siempre marcando unos cánones que son insalvables y no nos planteamos dejar de respetar. A partir de ahí respetamos a todo el mundo, al que no esté de acuerdo lo respetamos y lo aceptamos. Y lo que sí pedimos a la vez es que se nos respete y se nos mantenga ese beneficio de que estén el tiempo que tengan que estar. Porque esto es una cosa, como decía un gran empresario, que durará el tiempo que haya aficionados que lo mantengan y que vayan a la plaza; el día que dejan de ir, como cualquier otro espectáculo tendrá que decaer. Pero mientras haya asistencia y afición hay que respetarlo, y dejar que fluya mientras dure esa afición, que por lo que estamos viendo parece que hay mucha y esto va para largo.