Cuando la dictadura paró la música

Alexandre Bóveda, Amancio Caamaño, o Raimundo Rodríguez Neira, entre otros, fueron artistas, fueron músicos –al margen de ejercer otras profesiones– y sufrieron represión y muerte a manos del golpe militar de 1936 y la posterior dictadura de Franco. Sus historias se recogen en el libro “A música represaliada”, publicado por el departamento de Memoria Histórica de la Diputación de Pontevedra. El trabajo indaga en si la relación de estos personajes con la música influyó en la represión del colectivo. “Es incuestionable que en la mayor parte de los casos el detonante fue la militancia política, pero no debemos ignorar el hecho de que la relevancia social asociada a la práctica musical pudiese resultar decisiva”, apunta el prólogo.

En el caso de algunos de los protagonistas del estudio, como Raimundo Rodríguez Neira, “la brutalidad ejercida sobre él solo se explica por los cargos que ocupaba, entre otros el de subdirector de la Banda de Pontevedra. En la historia de Raimundo, músico era la víctima, músico el asesino y músico igualmente quien denunció por escrito el asesinato”, explica el libro.

El caso más conocido de estos artistas vocacionales es el de Alexandre Bóveda, miembro de la Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra, cuya historia se recoge en esta obra por el músico José Luis Dopico Orjais y el historiador Ramom Pinheiro Almuinha. Entre los miembros de esa sociedad se encontraba voces tan importantes de la cultura gallega como Castelao, Losada Diéguez y Alexandre Bóveda, al lado de otras personas que tras el golpe de estado franquista militaron en el bando represivo. “Ningún ejemplo mejor que el relato de este viaje para ilustrar cómo la cultura es siempre un elemento de concordia, motivo este que llega para atraer sobre ella el odio del militarismo golpista”.

Amancio Caamaño

El 17 de agosto de 1936 la justicia franquista llevará Alexandre Bóveda a su asesinato en A Caeira. El horror provocado por este y otros asesinatos en Pontevedra silenció el coro durante los años que duró la guerra, como recogen Dopico Orjais y Pinheiro Almuinha en su colaboración en “A música represaliada”.

El doctor Amancio Caamaño también fue fusilado en A Caeira el 12 de noviembre de 1936, tras ser acusado de participar en la defensa del gobierno civil de Pontevedra. A la familia le quitaron el edificio del sanatorio donde vivían, como también el piano que tocaba el doctor. En este capítulo de “A música represaliada” escrito por Montse Fajardo, se narra la tradición artística y musical de esta familia.

Amancio Caamaño además de doctor era todo un virtuoso, por lo que le llovieron ofertas para dejar la medicina y dedicarse a dar conciertos, pero el prefirió quedarse en aquella Pontevedra que luego lo mató a tiros, le quito el sanatorio y el piano y quiso silenciar su nombre mientras se recordaba en placas infames y eternas la del confesor, melómano también, que denegó a su familia la posibilidad de salvarle la vida, como explica Fajardo.

La muerte del doctor Caamaño Cimadevila pudo tener más que ver con la venganza de otros médicos competidores que con el hecho de ser un masón o de izquierdas. Aun así, el asesinato de una persona de tanto éxito profesional y tan querida por el vecindario les permite a los represores lanzar un aviso demoledor: nadie está a salvo de nosotros, expone “A música represaliada”.

Urbano Rodríguez Moledo

Javier Jurado Luque, catedrático de historia de la música, narra la vida de Urbano Rodríguez Moledo, nacido en Marín en 1902 y asesinado en Vigo en 1936. Activista cultural del Concello de Lavadores, presidente del cuadro de declamación Máximo Gorki del Ateneo Deportivo Obrero de Lavadores y militante de la UGT, el dramaturgo fue detenido tras el golpe de estado fascista. Juzgado y condenado a muerte, fue fusilado en el Monte do Castro de Vigo el 10 de diciembre de 1936, según se recoge en el capítulo “Urbano R. Moledo e a Zarzuela Galega”.

En “Asasinato de Raimundo Rodríguez Neira” el investigador Xosé Álvarez Castro narra la historia de este sastre que tocaba el bombardino en la banda de música municipal, de la que también fue subdirector. También fue muy conocido por su actividad sindical en la sociedad de profesores de música de la que fue presidente.

El 14 de septiembre de 1936 fue asesinado en Cruz de Maceira, en los límites entre Marín y Moaña, a los 48 años de edad. Los rumores apuntaban a venganzas de carácter personal relacionadas con su actividad sindical, como explica Álvarez Castro.

En “A música represaliada” se resume la vida y la obra de otros artistas que sufrieron la represión del levantamiento militar de 1936 en la provincia de Pontevedra, como también en el resto de Galicia. Es el caso de Xesús Froiz, recogido por Manuel Iglesias en el capítulo “Xesús Froiz, promotor dos Dezas Moneixas” , o el de “María Otero e Evangelino Taboada. Uma história para a lembraça”, escrita por Isabel Rei Samartim.

José y Emilio Nores

O la de los hermanos José y Emilio Nores Rodríguez, de Cangas, integrantes de la banda de música de esta villa, investigada por el profesor Luis Bará en “Notas para unha alborada. A represión da música nesta banda de ría de Vigo”.

José Nores Rodríguez era un chico de 16 años, albañil y afiliado a las Juventudes Socialistas Unificadas, que fue capitán del equipo de fútbol de O Pósito. Al finalizar agosto de 1936 fue secuestrado, encarcelado, asesinado en O Angüeiro y fondeado en las aguas de la ría con otros diez sindicalistas y obreros de Cangas, como recoge Luis Bará. El cuerpo de José Nores nunca volvió del mar.

Su hermano Emilio, industrial latonero, de 32 años y militante comunista, fue detenido en los días siguientes al golpe, encarcelado en Cangas y en Pontevedra y asesinado vilmente el 25 de septiembre de 1936 en el cementerio de Ponte Sampaio. “Los asesinos dejaron registro escrito del crimen para infamia suya y de la jerarquía militar a la que obedecían”, añade.

En esta crónica de Luis Bará se recogen también los casos de otros vecinos de O Morrazo represaliados, como Ismael Costas o Eligio Rey, de 35 años que sufrió la represión en San Simón. Cantero y músico, Eligio tocaba el clarinete en la banda de música de Ponte Sampaio y formaba parte de la Sociedade de Obreiros e Agricultores de Vilaboa. Fue fusilado en Pontevedra el 2 de marzo de 1937. En la isla de San Simón sufieron muchos otros pontevedreses, como Ismael Costas Caamaño “o Pequecho”, vecino de Coiro director de la Banda de Música Popular de Cangas.

Cambeses, uno de los grandes compositores para banda

“Higinio Cambeses Carrera. Ler nas entrelinhas” relata la historia de este pontevedrés, que fue uno de los grandes compositores gallegos para banda de música con títulos tan conocidos como “A Noite do Santo Cristo” o “Pepa”. Fue una de las víctimas del franquismo que más tiempo pasó en el corredor de la muerte, dentro y fuera de los muros de una prisión, como narra José Luís do Pico. En “Morte, silencios e exilio interior em Cántigas de Terra. Apontamentos sobre repressao franquista em torno de coro”, Moncho do Orçam recopila historias como la de “Aires da Terra”, el primer coro gallego y una propuesta musical concebida por la intelectualidad de Pontevedra que busca llevar la música tradicional a los salones de la alta sociedad. “Jesús Dopico e Manuel Quiroga: a cara e a cruz do violín galego”, escrito por María del Carmen Lorenzo Vizcaíno, archivera de la Real Filarmonia de Galicia, relata las historias de estos dos virtuosos del violín, nacido en Ferrol el primero y en Pontevedra el segundo, que siguieron caminos paralelos en muchas facetas de su vida. Compartieron docentes, estudiaron juntos, ganaron concursos y triunfaron sobre las tablas de los escenarios del mundo, muriendo ambos en un exilio diferente, Dopico en México y Quiroga en la misma Pontevedra en la que nació. Si bien Quiroga no se implicó directamente en política al nivel de Dopico, seguramente porque no vivió la guerra civil en su propia tierra por estar en la cima de su carrera artística, desde parte del nacionalismo gallego sí que se vio su figura como un estandarte de sentimiento patriótico, como podemos ver reflejado en fragmentos de Antón Losada Diéguez publicado en A Nosa Terra el 30 de junio de 1918 y que recoge María del Carmen Lorenzo en su trabajo sobre estas figuras.