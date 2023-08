El portavoz del grupo municipal popular, Rafa Domínguez, recordó este miércoles que el Reglamento Orgánico del pleno de Pontevedra establece en su artículo 94 que sus acuerdos “tendrán carácter ejecutivo”, en referencia a la moción aprobada por la mayoría que representan PP y PSOE para reabrir al tráfico la calle Reina Victoria.

Por otra parte, Domínguez también señaló que el grupo de gobierno (BNG) solía hacer alusión a la "voluntad de la mayoría social de Pontevedra" expresada a través del pleno, para tomar sus decisiones, mayoría que ahora los nacionalistas no respetarán, cuando anuncian que no cumplirán este acuerdo plenario y ejercerán la potestad que tiene el alcalde para ordenar el tráfico y las obras en la ciudad.

Domínguez insiste en solicitar al gobierno municipal “que respete la voluntad de los pontevedreses”, manifestada en el pleno del pasado lunes por los 16 concejales que votaron a favor de la reapertura de la calle, frente a los 9 del BNG que rechazaron la propuesta. Formula esta petición “sin descartar otros pasos”, en alusión a los judiciales, no sin antes solicitar los correspondientes informes jurídicos.

BNG

Por su parte, la alcaldesa accidental, Eva Vilaverde (BNG), reiteró nuevamente que el gobierno local no abrirá Reina Victoria a la circulación, que esta medida es una competencia exclusiva del alcalde y su equipo de gobierno, y que los acuerdos aprobados en el pleno son “declaraciones políticas” de las que el gobierno local “toma nota”.

Vilaverde también reiteró que el grupo socialista que lidera Iván Puentes ha dejado clara su "decisión de no entrar en el gobierno local" con sus últimas actuaciones, votando conjuntamente con el PP en asuntos esenciales para la acción política del Concello de Pontevedra, como son restringir el tráfico en el centro de la ciudad, o mantener los "lombos" reductores de velocidad. “Si no quieren estar es legítimo, lo que no se puede después es embarullar”, pidio Vilaverde a los socialistas.

Iván Puentes (PSOE) anunció que hablará mañana sobre estos asuntos.