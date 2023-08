PSOE y PP unen sus votos contra el BNG para reabrir Reina Victoria al tráfico

Con los votos del PSdeG-PSOE y PP, el pleno municipal aprobó ayer una moción presentada por el grupo socialista para abrir la avenida de Reina Victoria al tráfico –con condiciones–, así como una iniciativa presentada por los populares en la que piden la eliminación de “lombos” o reductores de velocidad en las llamadas “vías sanitarias”, las que dan acceso a centros hospitalarios. Los dos partidos de la oposición se impusieron con los 16 votos que suman sus concejales al gobierno en minoría del BNG (9 ediles) para sacar adelante ambas iniciativas.

Otra moción presentada por los socialistas, que en este caso pedía la contratación y redacción de los proyectos de ejecución material de las obras incluidas en el plan “Pontevedra Flúe” (de recuperación de los espacios naturales vinculados a los ríos), fue rechazada con los 20 votos que suman BNG y PP, frente a los 5 que reúnen los socialistas.

Este primer pleno efectivo del mandato municipal se desarrolló ante una protesta de los vendedores ambulantes del mercado, que insultaron a algunos ediles e incluso llegaron a arrojar objetos al escenario donde se sitúa la corporación.

En cumplimiento de la moción aprobada por socialistas y populares sobre Reina Victoria, el gobierno municipal deberá abrir la calle a la circulación rodada “adoptando las medidas necesarias para garantizar que se evitan, en todo caso, los tráficos de paso y otro tipo de accesos distintos de residentes, servicios y acceso a negocios; supeditando los sentidos de circulación a los informes técnicos oportunos”.

La moción demanda “iniciar los trabajos para la redacción del proyecto de humanización, reforma y usos de la avenida Reina Victoria, contemplando entre otras cosas, la transformación de todo el espacio en una calle de plataforma única con preferencia peatonal, la apertura de los Jardines de Vincenti (parque de las Palmeras) a esta calle, mediante unas escaleras a lo largo de todo el ámbito, que conecten ambos espacios y, al mismo tiempo, actúen como gradas para los eventos que se puedan organizar en esta nueva zona convertida en una gran plaza de usos múltiples, además de restringir el paso a los vehículos”.

El portavoz del Partido Popular, Rafa Domínguez, subrayó que ahora se verá “lo democrático que es el BNG” cumpliendo la decisión adoptada por la “mayoría social” plasmada en la votación plenaria, o si por el contrario “hará lo que le de la gana, como un dictador”.

El nacionalista César Mosquera, afirmó en su intervención que “este pleno está siendo clarificador” en cuanto a que “el PSOE ha decidido no tener un gobierno de coalición”. Nacionalistas y socialistas han iniciado conversaciones para tratar de formar un gobierno bipartito tras las elecciones del pasado 28 de mayo.

PP y BNG votan en contra de la contratación de los proyectos “Pontevedra Flúe”, del PSOE

Después de que PP y PSOE votasen juntos contra el BNG en el pleno municipal de ayer, los nacionalistas echaron abajo una moción presentada por el grupo socialista, en la que proponían aprobar la contratación y redacción de los proyectos de obra incluidos en la estrategia “Pontevedra Flúe”, de recuperación ambiental de los espacios vinculados al río y la ría.

BNG y PP unieron los 20 votos de sus concejales contra los 5 que tiene el Partido Socialista. Su portavoz, Iván Puentes, defendió la moción ante la necesidad de garantizar los 25 millones de euros anunciados por el Gobierno central para financiar dicho plan.

En su argumentación, el nacionalista César Mosquera apuntó dos problemas para poner en práctica estos proyectos. El primero sería que durante los últimos ocho meses desde que se presentó el plan no se hizo ningún estudio, mientras que ahora se pide que se pongan en marcha los proyectos antes del próximo otoño, “es decir, en tres meses”. El segundo problema sería –explicó Mosquera– que dichas obras se adentran en espacios de dominio público marítimo terrestre. Es decir, que afectan a otras administraciones, con las que no hay ningún acuerdo formal al respecto. “No podemos meter dinero en algo que no es nuestro y no hay un soporte documental”, explicó el nacionalista.

Rafa Domínguez (PP) calificó el proyecto socialista de “anuncio electoral presentado en campaña”, del que no existe ningún acuerdo verificable, por lo que “esto no es un Pontevedra Flúe, es un Pontevedra Bluf”, ironizó el popular. En todo caso anunció que si se llega a formar un nuevo “gobierno Frankenstein, Dios no lo quiera” –dijo– será el primero en reclamar esos 25 millones de euros para Pontevedra.

Iván Puentes replicó que los socialistas lo reclamarán tanto a un “improbable” gobierno del PP, como al que forme el Partido Socialista y se ofreció al gobierno del BNG a acompañarlo a Madrid a confirmar la financiación del proyecto ante los ministerios responsables.

En otro punto de este inusual pleno, en el que PSOE y PP también votaron juntos, el alcalde Lores se refirió al portavoz socialista como “señor Domínguez”, tras lo que pidió disculpas rápidamente. “Esto fue sin querer”, aseguró el alcalde.

Campolongo se vuelve a citar como sede de la feria

En este primer pleno efectivo del mandato se presentaron numerosos ruegos y preguntas, muchas relativas a asuntos que quedaron pendientes del anterior ejecutivo local. Así, la socialista Yoya Blanco, anterior edila de Mercados, preguntó por qué nunca se ha contemplado la opción de Campolongo como alternativa a la feria ambulante y por qué no se convocó la Mesa do Comercio para tratar el asentamiento definitivo del mercadillo. Preguntó también sobre la ubicación en la avenida de Buenos Aires y su afección sobre el tráfico, principalmente por la organización del mundial de triatlón. Blanco también quiso saber por qué el sábado pasado no hubo mercadillo cuando no había eventos en su espacio y presentó como ruego que el mercadillo se sitúe en la Alameda, o Campolongo como ubicación provisional, propuesta que fue aplaudida por los numerosos vendedores que siguieron el pleno.

El portavoz del grupo socialista Iván Puentes se interesó por el desarrollo del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y también preguntó por el anuncio del alcalde de colocar sobre el río Os Gafos en Campolongo una segunda losa para asentar el paseo.

El socialista Marcos Rey se interesó por la situación del personal de Servicios Sociales del Concello y Manuel Fariña interpeló sobre la aprobación de la relación de puestos de trabajo del Concello.

La popular Pepa Pardo se interesó por la situación del servicio de bomberos y concretamente por sus carencias de personal y Guille Juncal por las ayudas y subvenciones a los clubes deportivos.

Aroa Otero, nueva concejala del PP

La nueva concejala del grupo municipal del PP, Aroa Otero Rodríguez, tomó posesión del cargo en la sesión celebrada ayer. Sustituye a Pablo Fernández, nombrado secretario xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, de la Xunta de Galicia. La nueva edila representaba a Ponte Sampaio en la candidatura que encabezó Rafa Domínguez.