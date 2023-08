A corporación municipal da Lama celebrou o pleno organizativo no que se decidiu que so dispuxera dunha dedicación exclusiva o alcalde, David Carrera Cal, que pasará a supoñer un custe bruto anual para as arcas municipais de 42.000 euros. Por outra banda, aprobouse cos votos a favor do PPdeG, IPR e UCIN e a abstención do PSdeG-PSOE fixar como festivos locais para o ano 2024 o venres 26 de xullo e o luns 5 de agosto. tamén saiu adiante a Conta Xeral do ano 2022 que contempla un balance de execución de casi 4 millóns de euros.