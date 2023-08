Baja el gasto y la estancia media por turista en julio, un mes “bueno pero no de récord”

Desciende el gasto medio por turista, un bajón que no coge por sorpresa a los profesionales del sector, conscientes del escenario de inflación. Alfonso Martínez, presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS) es uno de los que esperaba este efecto en los resultados del mes de julio, que por lo demás ha resultado “bueno”, en palabras de los profesionales, pero lejos de cifras récord.

“La estancia media ha bajado seguramente”, confirma el responsable del CETS, “porque estamos notando que las estancias son más cortas; pero es que no podemos olvidarnos de la situación en la que estamos: nos ha subido la vida por todos lados, a nosotros también se nos han incrementado los costes, y lógicamente la gente se tiene que adaptar un poco a esta nueva realidad”.

Deja claro en todo caso que no se trata de un efecto que ser perciba únicamente en Galicia. “No es que el turista que viene aquí sea de poco poder adquisitivo, sino que hay de todo”, señala antes de recordar que en Sanxenxo “hay hoteles de cuatro estrellas en los que una habitación puede costar en el mes de agosto 270 o 280 euros, y también puedes dormir en una pensión en 50. Hay opciones para todos los bolsillos, pero lógicamente en la clase media y, sobre todo, en las familias es en las que más repercute el tema económico y la verdad es que sí se nota esa bajada”.

El descenso del gasto medio se percibe, por ejemplo, “en el ticket de los restaurantes, donde el consumo medio está siendo un poco menor, y también en que las estancias se rebajan. Pero no nos pilla por sorpresa, pensábamos que era algo que podía suceder porque ya pasó en 2008; cuando hay una situación económica complicada la gente quiere salir igual, quiere disfrutar igual, pero tiene que adaptarse a un presupuesto más reducido”.

El CETS hará públicos hoy los datos de ocupación de julio, tras recabar la información del mes de sus asociados. A falta de esos registros concretos, el presidente del consorcio avanza a FARO que “ha sido bueno, y queríamos esperar a incluir este último fin de semana que ha sido bastante fuerte de ocupación. La sensación que tenemos a falta de esos datos es buena, pero igual nos habíamos puesto el listón un poquito alto en el sentido de que el año pasado fue un mes de julio extraordinario, como no se recordaba en los últimos años, y las reservas que hubo con tanta antelación, ya en el mes de febrero y marzo, hacían prever que si luego le sumábamos las de última hora sería un mes extraordinario”.

Repunta el turismo procedente de Portugal, pero todavía lejos de las cifras de prepandemia

Las estimaciones eran excesivamente optimistas “y al final creo que se va a quedar en un mes bueno de ocupación a pesar de la situación, porque hay que ver en el contexto en el que estamos, pero no será un año de récord ni vamos a tener las cifras del pasado año”.

Por lo que respecta al perfil del veraneante, Sanxenxo se mantiene como un destino eminentemente familiar, básicamente para el turismo español. “Este es al final un municipio de ambiente familiar, también de parejas y grupos de amigos”, destaca Alfonso Martínez antes de recordar que “la fidelización es muy alta” en este tipo de clientes, “que suelen ser los mismos. No hay un cambio radical en ese sentido, al final es mayoritariamente nacional”.

Se suma “algo de turismo procedente del vecino Portugal, pero de momento pensamos que no estamos en los datos que estábamos hace unos años, antes de la pandemia”.

Alfonso Martínez también constata que “se está empezando a ver algo de turismo extranjero, me refiero a turismo que no sea procedente de Portugal, aunque no es mayoritario, pero sí que ya empieza a haber algo. De modo que el perfil este año está siendo el habitual en Sanxenxo”.

El municipio turístico ha vivido un intenso final de julio. En este sentido, el CETS constata que eventos como el concierto de Romeo Santos también han repercutido positivamente en las reservas en el que fue el fin de semana de despedida del mes central del verano, en el que la villa contó con otros eventos de carácter más familiar como el Campeonato Mundial de Colchonetas. “Todo suma”, indican los hosteleros, para incrementar la afluencia en plena temporada alta.

El rey emérito asegura regresará "muchas veces" a Galicia este verano

El rey Juan Carlos I se ha mostrado “muy contento” por su triunfo en la clase 6 metros del XXIV Trofeo Hotel Carlos I de Silgar, y ha asegurado que regresará “muchas veces” a Galicia para seguir disfrutando de la vela.

“Muchas veces, muchas veces”, ha respondido el emérito cuando fue preguntado por los periodistas si regresaría a Galicia este verano.

El exjefe del Estado ha contestado así antes de entrar en las instalaciones deportivas del Real Club Náutico de Sanxenxo (RCNS).

En el restaurante del club, Juan Carlos I compartió mesa y mantel junto a directivos de esa entidad y regatistas que participaron en la regata de este fin de semana.

Han sido sus primeras palabras a los periodistas desde que llegó a España el pasado miércoles procedente de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), donde estableció su residencia en 2020.

El rey emérito abandonará Sanxenxo previsiblemente hoy, después de salir de nuevo a entrenar a la caña del “Bribón”, con el que ha ganado la regata de este fin de semana. En estas jornadas ha estado acompañado por su hija mayor, la infanta Elena.

A la vista de sus escuetas declaraciones en el Náutico de Sanxenxo, las visitas a Galicia serán cada vez más frecuentes, por lo que han regresado los rumores sobre la posibilidad de que adquiera una vivienda para su alojamiento en esos viajes. De hecho, ya han aparecido algunas supuestas viviendas, entre ellas una en las cercanías de la playa de Areas.

¿Influyen las visitas del rey emérito en la afluencia turística a Sanxenxo? El sector está convencido de que impacta positivamente, al menos en lo que respecta a la visibilización del municipio.

“Es una pregunta muy difícil de contestar”, constata el presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS), Alfonso Martíne, “la mayoría del sector, y yo en concreto, estamos completamente convencidos de que sí tiene un impacto, en el momento en que tiene repercusión mediática. Es la tercera visita y ya con un perfil más bajo, sin la repercusión que tuvo la primera, está todo más normalizado, pero está claro que repercusión mediática tiene y al final hace que Sanxenxo esté en los medios y esté sonando”.

Por lo demás, “impacto directo, de que porque venga el rey venga gente concretamente esos días es muy difícil de determinar”.